- AfD en Saxe dans le sondage juste devant la CDU

Pour les élections régionales en Saxe le 1er septembre, une course serrée se profile entre l'AfD et la CDU. Selon un sondage Insa commandité par "Sächsische Zeitung", "Leipziger Volkszeitung" et "Freie Presse", l'AfD obtiendrait 32 % des voix, suivie de la CDU avec 29 %. L'Alliance pour le Progrès et la Justice sociale (APJS) dirigée par Sahra Wagenknecht semble s'établir comme la troisième force la plus forte dans l'État libre, recevant 15 % des voix dès le départ.

Les autres partis devraient s'inquiéter de leur entrée au Parlement régional, selon le sondage. Les partenaires actuels de la coalition CDU, le SPD et les Verts, sont tous deux à 5 %, de même que le Parti de gauche. Pour le FDP, il ne serait pas suffisant avec les 2 % actuels des voix. Les Votants libres sont maintenant juste en dessous du seuil de 5 % avec 4 %.

27 % des Saxons ont déclaré qu'ils "décidaient définitivement" en faveur de l'AfD lors de leur vote. Pour la CDU, cette valeur est de 23 %, et pour l'APJS, elle est de 12 %. En même temps, les Verts et l'AfD font face au plus grand rejet parmi les électeurs saxons. 57 % ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas imaginer voter pour les Verts. La valeur pour cette déclaration était de 46 % pour l'AfD.

Dans le dernier sondage du 9 août, la CDU était en tête avec 34 %. L'AfD a atteint 30 %. L'APJS était à la troisième place avec 11 %. Le SPD et les Verts avaient chacun 6 %, et le Parti de gauche n'avait que 4 %.

Les sondages sont toujours sujets à des incertitudes. Des facteurs tels que la loyauté partisane en baisse et les décisions de vote de plus en plus à court terme rendent difficile pour les instituts de sondage de pondérer les données collectées. En général, les sondages ne reflètent que l'état d'esprit de l'opinion au moment du sondage et ne sont pas des prévisions du résultat de l'élection.

