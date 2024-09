- Adorer le charme des ongles pastel de couleur verte douce.

L'automne approche, et avec lui, il apporte des tons douillets, des vêtements confortables et le style de layering en matière de mode. Cependant, cette année, il y a une teinte de couleur que l'on associe habituellement au printemps : le vert menthe. Cette nuance pastel douce prend la tête d'affiche parmi les fans de beauté, en particulier sur les ongles, à mesure que nous nous rapprochons de l'automne 2024. Comment cette couleur fraîche et revigorante peut-elle s'harmoniser harmonieusement avec l'esthétique de l'automne ?

Pourquoi le vert menthe est la couleur idéale pour les ongles en automne

Le vert menthe, un mélange apaisant de vert et de bleu avec une pointe de blanc, rayonne de fraîcheur, de propreté et de sérénité. Bien que l'automne soit généralement dominé par des tons riches comme le bordeaux, le jaune moutarde et les bruns terreux, le vert menthe offre un contraste délicieux. Cette couleur apporte une touche de légèreté à la saison morose, servant de rappel que l'automne n'a pas à être terne et morose. En particulier lors des premières semaines de l'automne, lorsque les journées ensoleillées et chaudes sont encore entrecoupées de nuages, le vert menthe est un excellent choix pour combler l'écart entre les couleurs vives de l'été et les tons plus ternes de l'automne.

Le vert menthe s'aligne parfaitement avec les tendances de l'automne 2024. Cette saison est axée sur les couleurs naturelles, les contrastes doux et les esthétiques propres. "Le chic décontracté" est le mot-clé à la fois dans la mode et la beauté. Les ongles verts menthe se coordonnent parfaitement avec des tons neutres tels que le beige, le crème ou le taupe, offrant un look subtilement contemporain. De plus, la couleur se marie facilement avec les bijoux en or, qui sont particulièrement populaires cet automne.

Trois idées de design d'ongles tendance pour l'automne

Voici trois idées de design d'ongles à la mode pour vous aider à intégrer le vert menthe dans votre look d'automne :

Design d'ongles en négatif espace vert menthe

La tendance "négatif espace" continue de faire fureur en automne 2024. Dans ce design, une partie de l'ongle reste non peinte, tandis que le reste est recouvert de vert menthe. Le contraste entre l'ongle naturel et la couleur douce crée un look minimaliste et contemporain qui se marie bien avec des tenues simples et élégantes.

Pastel rencontre étincelles

Si vous êtes fan d'un look plus affirmé, cette tendance est faite pour vous : le design d'ongles vert menthe rencontre les accents étincelants. L'or ou l'or rose se marie magnifiquement avec la couleur pastel fraîche. Que ce soit sous forme de fines lignes, de points ou d'un "ongle d'accent" solitaire, cette association ajoute une touche de luxe sans être écrasante.

Manucure française verte menthe

La manucure française classique reçoit une mise à jour colorée cet automne. Au lieu de la pointe blanche traditionnelle, les amateurs de beauté optent pour le vert menthe. Cette touche de couleur subtile donne une twist moderne et fantaisiste au design classique. Le reste de l'ongle reste dans une teinte douce, nude ou rose, mettant en valeur l'élégance du design. Cette variante verte menthe de la manucure française est polyvalente et peut être associée à la fois à des tenues décontractées et élégantes de l'automne.

Le vert menthe, en tant que tendance rafraîchissante de l'automne 2024, se marie harmonieusement avec la palette de couleurs naturelles de la saison et les esthétiques propres. Il offre un contraste délicieux aux tons riches habituels de l'automne, introduisant une légèreté et un équilibre entre les couleurs vives de l'été et les tons plus ternes de l'automne.

De plus, les ongles verts menthe s'harmonisent parfaitement avec la tendance de la mode de l'automne de cette année, à savoir le chic décontracté, se coordonnant facilement avec les tons neutres et les bijoux en or.

