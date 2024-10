Adolescents en voyage seul, moment idéal pour les vaccinations, achats frénétiques: Retour sur les gros titres d'aujourd'hui

👋 Bonjour à 5 Things PM ! L'automne se déploie aux États-Unis, marquant le début de la saison des virus respiratoires, et les experts recommandent vivement d'obtenir des vaccins en octobre. Vous pouvez actuellement obtenir des vaccins pour Covid-19, grippe et RSV.

Voici ce que vous auriez pu manquer dans votre journée bien remplie :

5 choses

1️⃣ Voyages d'adolescents : Le fils de 15 ans d'une star de la télévision a exploré différentes villes européennes cet été sans surveillance adulte, suscitant des discussions divisives sur l'âge approprié pour voyager sans adulte accompagnateur.

2️⃣ Préparation à la retraite : Êtes-vous confiant dans vos économies ? Votre style de vie confortable ultimate dépend non seulement de la quantité que vous économisez et investissez au fil du temps, mais aussi des revenus auxquels vous pouvez avoir droit en matière de prestations de sécurité sociale.

3️⃣ Conservation de l'énergie : L'équipe de la NASA chargée du légendaire vaisseau spatial Voyager 2 a décidé de désactiver l'un de ses instruments scientifiques pour économiser de l'énergie. Malgré les réserves d'énergie déclinantes de Voyager 2, la NASA prévoit que le vaisseau spatial continuera de fonctionner au-delà des années 2030.

4️⃣ Changement de saison allergique : Bien que les mois du printemps soient généralement associés à des allergies graves, la température plus fraîche de l'été ne signifie pas un répit pour tout le monde. La saison des allergies a commencé plus tôt et a duré plus longtemps.

5️⃣ Revival de marque : Réanimer une organisation vacillante comme Gap n'est pas une tâche simple, mais le designer Zac Posen affirme être à la hauteur du défi. Il semble que ça fonctionne.

Regardez ça

Une rescousse audacieuse : Les images de la caméra corporelle de la police montrent le moment palpitant où un policier de l'Indiana a sauvé un tout-petit autiste de la piscine de son voisin.

En-têtes d'actualité

• Le procureur spécial fournit une analyse approfondie de son dossier sur l'élection de 2020 contre Trump dans un rapport récemment déposé • Un médecin lié à la mort de Matthew Perry est inculpé de complot pour distribuer du kétamine • Asheville était considérée comme un sanctuaire climatique. Helene Duyvestyn nous montre précisément pourquoi nulle part n'est vraiment en sécurité | Comment vous pouvez aider

Ce qui est tendance

🚗 Décision de justice : Un couple du New Jersey impliqué dans un accident Uber ne peut pas poursuivre la société en raison d'une commande Uber Eats, selon un récent jugement de la cour. C'est l'un des nombreux cas mettant en évidence la complexité des accords de service.

Découvrez ça

🔍 Trouvaille de sous-sol : Un brocanteur est tombé sur un tableau abstrait représentant une femme asymétrique dans une villa italienne il y a plusieurs décennies. Sa femme le trouvait laid, mais il s'est avéré être un Picasso valant des millions.

Citation notable

🤖 Développement problématique : Les dockers s'opposent à la transition vers plus de grues et de camions autonomes transportant des marchandises de navires porte-conteneurs, ce qui signifie moins de travailleurs payés.

Trivia

💸 Quel produit est en train de causer un engouement en raison de la grève des ports ?

A. BananesB. BatteriesC. Papiers toiletteD. Eau en bouteille⬇️Faites défiler pour trouver la solution.

Coin des célébrités

⭐ Liens familiaux : L'acteur Daniel Day-Lewis a annoncé son intention de quitter sa retraite pour jouer dans un film dirigé par son fils. Intitulé "Anémone", le film explore les dynamiques entre pères, fils et frères.

Vibrations positives

🍔 Pour terminer en beauté : Pour célébrer le 25e anniversaire de "Bob l'éponge", Wendy's présente un menu spécial "Krabby Patty Kollab". Découvrez ce qui est inclus.

Until tomorrow

👋 Nous avons hâte de vous revoir demain.🧠 Réponse de trivia : Les gens ont acheté des quantités importantes de papier toilette en raison de la grève des ports, suscitant un sentiment de déjà-vu par rapport à la pandémie précédente.📧 Explorez tous les bulletins d'information de CNN.

5 Things PM est une production de CNN, créée par l'équipe composée de CNN Tricia Escobedo, Meghan Pryce et Kimberly Richardson.

Lors de notre discussion sur la préparation à la retraite, il est important de prendre en compte non seulement vos économies et vos investissements, mais aussi les prestations de sécurité sociale éventuelles qui pourraient contribuer à votre style de vie confortable ultimate. En ce qui concerne la conservation de l'énergie, la décision de la NASA de désactiver l'instrument scientifique de Voyager 2 pour économiser de l'énergie est un témoignage de leur engagement à assurer la longévité du vaisseau spatial, lui permettant de continuer à fonctionner au-delà des années 2030.

Lire aussi: