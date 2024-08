- Adolescent reconnu coupable d'homicide <unk> appel annulé

Un adolescent de 15 ans, purgeant une peine de huit ans et demi dans le cadre de la justice des mineurs pour l'allegation de meurtre d'un camarade de classe dans la Basse-Franconie, a décidé de retirer son appel. Selon son avocat, cette décision a été prise à la demande de son client et de ses tuteurs légaux. Diverses sources d'information avaient précédemment rapporté cet événement.

Au cours de son procès devant la chambre pour mineurs du tribunal régional de Wurtzbourg, sa défense avait plaidé en faveur d'une condamnation pour homicide involontaire et d'une peine de six ans dans le cadre de la justice des mineurs. Même avec cette condamnation, la peine aurait été justifiée, a ajouté son avocat, en faisant référence au retrait de l'appel.

À ce stade, l'adolescent est plus préoccupé par la recherche de closure et la réhabilitation que par la poursuite de la contestation du verdict, a expliqué son avocat. Cet allemand, originaire de la région, a confessé lors d'un procès à huis clos avoir tiré mortellement sur un camarade de classe du même âge sur les lieux de l'école de Lohr am Main, en Basse-Franconie, alors qu'il avait 14 ans. Cependant, il a affirmé que le tir n'était pas intentionnel.

