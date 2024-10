Adnoc propose l'acquisition de Covestro - Proposition d'achat présentée

L'heure est venue : Covestro est sur le point d'être acquis par Adnoc. Le géant pétrolier a fait une offre pour la filiale ancienne de Bayer. Au total, la société basée à Abu Dhabi est prête à débourser environ 15 milliards d'euros pour la société cotée en bourse DAX.

Après plusieurs tours de négociations et d'investigations, la société pétrolière Adnoc d'Abu Dhabi a maintenant officiellement pris le contrôle du spécialiste des plastiques Covestro. La filiale ancienne de Bayer est évaluée à 14,7 milliards d'euros, y compris la dette. Adnoc offre 62 euros par action. Le prix a été révélé avant la critique du livre.

À la suite de la finalisation de l'accord, Adnoc souscrira à une augmentation de capital de Covestro d'environ 1,17 milliard d'euros, selon l'annonce de l'acheteur. Adnoc servira de "partenaire fiable, à long terme et de confiance" pour Covestro. Covestro a reportedly approuvé et soutenu la proposition de rachat. Adnoc a poursuivi la société cotée dans l'indice allemand DAX depuis l'été dernier. Covestro a finalement annoncé le lancement de négociations concrètes à la fin juin.

En fin 2015, Bayer a mis sa ancienne division des matériaux Material Science en bourse sous le nom de Covestro. La société est l'un des plus grands fabricants de matériaux polymères au monde, qui sont utilisés dans divers secteurs. Ces matériaux sont un constituant vital dans la fabrication de revêtements, d'adhésifs et de plastiques, entre autres produits. On les trouve dans les matelas, les sièges de voiture, ainsi que dans l'isolant et les pales de rotor des éoliennes.

Covestro a généré 3,7 milliards d'euros au deuxième trimestre - légèrement moins que l'année précédente. Cependant, le résultat opérationnel (EBITDA) a diminué d'environ 17 % à 320 millions d'euros. La société exploite près de 50 sites de production dans le monde et emploie environ 18 000 personnes, selon ses propres déclarations, avec environ 7 000 d'entre elles en Allemagne.

Fondée en 1971, la société Adnoc est un important producteur de pétrole et de gaz. La société surveille également un réseau de raffineries de pétrole et s'est aventurée dans les activités de commerce et de vente. Récemment, la société a cherché à entrer dans le secteur de la production chimique en tant que nouvelle source de revenus avec un succès mitigé.

