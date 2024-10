Adnoc a l'intention d'acheter la société allemande de plastique Covestro

La société pétrolière gouvernementale Adnoc, originaire des Émirats arabes unis, s'apprête comme prévu à acquérir le géant allemand du plastique Covestro. L'offre des Émiratis s'élève à 62 euros par action de la société de Leverkusen, comme annoncé par les deux parties mardi dernier. Cela représente une valorisation de Covestro, coté au DAX, de 11,7 milliards d'euros.

Covestro emploie 17 500 personnes à temps plein, dont environ 7 000 en Allemagne. Outre son siège de Leverkusen, elle dispose de sites importants à Krefeld (Uerdingen), Dormagen (tous deux en Rhénanie-du-Nord-Westphalie) et Brunsbüttel (Schleswig-Holstein). À l'étranger, on trouve des usines importantes près de Houston (États-Unis) et Shanghai (Chine). La société fabrique des plastiques rigides et souples, ainsi que des plastiques durs, pour des industries telles que l'automobile, la construction, l'électronique et le mobilier.

Les rumeurs d'une éventuelle prise de contrôle ont commencé à circuler mi-2023. En septembre 2023, Covestro a reconnu officiellement négocier avec Adnoc, bien que les discussions formelles avec la société d'Abu Dhabi n'aient commencé qu'en juin 2024. Un taux d'acceptation minimal de 50 % plus une action est maintenant requis. Les rapports suggèrent que Covestro soutient l'offre.

L'acquisition potentielle de Covestro par Adnoc pourrait avoir un impact significatif sur ses opérations en Allemagne, car la société de Leverkusen emploie un grand nombre de personnes et dispose de sites importants dans le pays. La prise de contrôle de Covestro par Adnoc pourrait potentiellement étendre ses capacités de production, compte tenu des ressources et de l'expertise d'Adnoc dans l'industrie pétrolière.

