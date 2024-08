Admissibilité aux pensions: l'emploi à l'étranger contribue également

Si vous envisagez de travailler à l'étranger pendant une certaine période, cela est courant parmi les travailleurs. Contrairement à la croyance populaire, vos avantages de retraite légaux ne sont pas affectés ; ils pourraient même s'améliorer. Voici comment procéder :

Si vous avez passé un certain temps à travailler à l'étranger, il est essentiel d'en informer votre prestataire d'assurance retraite. Cela pourrait potentiellement améliorer vos futures demandes d'avantages de retraite. L'assurance retraite allemande (DRV) insiste sur ce point.

Pour être éligible à une pension de retraite de l'assurance pension légale en Allemagne, vous devez prouver une période d'assurance minimale. Pour les personnes assurées à long terme en Allemagne, cela représente 35 ans. Cela ne se limite pas aux années passées en Allemagne, mais inclut également celles passées à l'étranger.

La durée de ces périodes est calculée en fonction de la loi de l'Union européenne entre les États membres, Liechtenstein, Islande, Norvège et Suisse. L'Allemagne a également des accords de sécurité sociale avec de nombreux autres pays tels que la Tunisie, la Turquie, les États-Unis et l'Australie. Par conséquent, les années que vous avez travaillées dans ces pays contribuent également à votre demande d'avantages de retraite.

Les avantages de retraite peuvent être reçus de divers pays

En général, chaque pays verse la pension en fonction des exigences remplies et des années cotisées là-bas. Par conséquent, il est possible de recevoir des paiements d'avantages de retraite de plusieurs pays simultanément. Si vous remplissez les exigences en Allemagne et à l'étranger, vous pouvez recevoir des avantages de retraite de plusieurs pays. Si vous ne remplissez pas la période d'assurance minimale malgré les périodes combinées et que vous ne recevez donc pas d'avantages de retraite, vous pouvez généralement récupérer les cotisations versées.

Pour des détails complets, consultez les brochures gratuites "Vivre et travailler en Europe" et "Travail et retraite en Allemagne et dans les pays non contractuels". Vous pouvez les télécharger à partir du site Web www.deutsche-rentenversicherung.de. La DRV propose également une consultation téléphonique gratuite au 0800-10004800.

