- Admiré universellement pour ses œuvres cinématographiques.

Daniel Craig, l'ancien acteur de James Bond âgé de 56 ans, a fait sensation au Festival du film de Venise. Accompagné de son épouse Rachel Weisz, 54 ans, ils ont tous deux ébloui l'événement pour la première de son dernier film, "Queer". Le film en lui-même était un spectacle.

Craig rayonnait de détente dans un costume beige, une chemise déboutonnée, des lunettes de soleil et des cheveux en bataille. Sa chemise semi-déboutonnée et ses cheveux décoiffés contribuaient à une atmosphère décontractée, tandis que Rachel optait pour le glamour. Elle a défilé sur le tapis rouge dans une longue robe étincelante de saphir, accessoirisée d'un collier en diamants étincelants et de boucles lâches, attirant de nombreux regards.

Selon le magazine people "Variety", Craig a livré une performance remarquable dans "Queer". En tant qu'acteur principal de ce drame romantique italien de Luca Guadagnino, âgé de 53 ans, Craig incarne l'expatrié américain William Lee dans la Mexico City des années 1950, entamant une romance avec un jeune compagnon.

Ovation debout pour Daniel Craig

Les scènes d'amour passionnées du film ont suscité une standing ovation et des applaudissements d'environ 9 minutes lors de sa première au Lido le 3 septembre, un mardi. Adapté du roman éponyme de William S. Burroughs, décédé en 1997, le film a laissé le public sous le charme.

Un Craig émotionnel a été vu en train de s'incliner, de souffler des baisers et d'embrasser le réalisateur, Luca Guadagnino, et le co-star Drew Starkey, âgé de 30 ans. Depuis la salle, Rachel Weisz, rayonnante de fierté, a assisté à la scène, également émue. Mariés depuis 2011, ils ont une fille née en 2018.

Le film "Queer", avec Daniel Craig, a été salué pour son exploration de thèmes queer, ajoutant une autre couche au portefeuille d'acting diversifié de Craig. La prestation de Craig en tant qu'expatrié américain dans une relation romantique avec un jeune compagnon dans les années 1950 a suscité l'intrigue et l'appréciation des critiques et du public.

Le succès de "Queer" a renforcé davantage la réputation de Daniel Craig en tant qu'acteur versatile, capable de relever une large gamme de rôles et de thèmes, y compris ceux qui défient les normes narratives traditionnelles.

Lire aussi: