- Adieu à la RTL Direct dans un style décontracté

Jan Hofer, âgé de 74 ans, a récemment mis fin à sa collaboration avec l'émission "RTL Direkt" et sa plateforme de streaming RTL+. Lors de son discours d'adieu, il a mentionné sa surprise, sa collègue et présentatrice des informations Pinar Atalay (46), qui a rendu visite au studio, comme le montre une vidéo partagée sur le compte Instagram de Hofer.

Après avoir été félicité par Atalay, qui a salué sa carrière impressionnante en tant que présentateur des informations sur "Tagesschau" et l'a affectueusement qualifié de "seul et unique 'Monsieur Infos'", Hofer a répondu : "Je suppose que j'ai été là, quoi qu'il arrive. Depuis des décennies, je fais irruption dans les salons. "Serein et tenant un bouquet de fleurs, Hofer a poursuivi : "Je vais bien. Je ne disparais pas complètement. Vous pourriez me voir ici ou là, mais pas sur 'RTL Direkt'."

Hofer a également partagé son discours d'adieu sur son Instagram, y compris une remarque humoristique : "Je parie que nous nous croiserons à nouveau quelque part - mais certainement pas dans la jungle, c'est pour les vraies légendes", a-t-il plaisanté.

Avec le départ de Hofer, Atalay sera le seul présentateur principal. Ils ont partagé les tâches depuis août 2021. Lothar Keller (59), anciennement membre de l'équipe de présentation élargie de "RTL Nachtjournal", assurera temporairement l'intérim.

Affaires de famille

Le changement de carrière de Hofer était motivé par des préoccupations familiales. Il a révélé au "Redaktionsnetzwerk Deutschland" que sa vie quotidienne et son temps en famille, en particulier avec sa femme et son fils, étaient affectés. Passer plus de la moitié de l'année à Berlin pour "RTL Direkt", alors que sa famille réside à Majorque, avait pesé sur sa vie personnelle.

Hofer s'est marié avec sa compagne 28 ans plus jeune, Phong Lan, et mère de son fils né en 2015, en octobre 2018. Il a également trois enfants d'une relation précédente.

