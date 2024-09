- Adeyemi obtient un rôle de trois-pack et accepte un contrat d'entraîneur.

Après la dernière célébration de but de l'U21, Karim Adeyemi a conclu un accord inhabituel avec l'entraîneur Antonio Di Salvo. "J'ai proposé de marquer un but supplémentaire, puis vous pourriez me remplacer", a déclaré le joueur de 22 ans, avide de réaliser un triplé après son doublé avant la mi-temps. L'ailier de Borussia Dortmund a tenu sa promesse. "L'entraîneur a donné son accord et m'a laissé tenter ma chance. Je suis extrêmement heureux et reconnaissant pour cette opportunité."

Après une victoire écrasante de 5-1 contre Israël, l'équipe d'Allemagne U21 a écrasé l'Estonie 10-1 mardi soir à Tallinn. Le précédent record de victoire de l'équipe était une victoire 11-0 contre Saint-Marin en novembre 2009. "L'équipe était déterminée à marquer but sur but. C'est un bon signe", a déclaré l'entraîneur en riant de l'accord passé avec Adeyemi. "Heureusement, il a marqué en 61e minute, ce qui m'a permis d'effectuer un remplacement rapide."

L'Allemagne peut décrocher la victoire en groupe en octobre

En vue du championnat d'Europe en Slovaquie l'été prochain, l'Allemagne peut décrocher la victoire en groupe en battant la Bulgarie le 11 octobre ou en faisant match nul contre la Pologne le 15 octobre. Si l'Allemagne rate étonnamment la victoire en groupe, elle a toujours de bonnes chances de se qualifier en tant que l'un des trois meilleurs deuxièmes du groupe, ce qui assurerait une qualification directe pour l'EM. Sinon, un barrage serait organisé.

Adeyemi impressionne à nouveau

Adeyemi était au centre des discussions avant le match. Ayant quitté l'équipe U21 en novembre 2023 pour ne pas avoir été sélectionné par le sélectionneur national Julian Nagelsmann, Adeyemi a décidé de s'entraîner avec Borussia Dortmund à la place. "J'étais pleinement conscient de ma décision, c'était une décision personnelle", a expliqué Adeyemi, qui avait fait face à des critiques du président de la DFB, Bernd Neuendorf.

Après une discussion avec Di Salvo, tous les malentendus ont été résolus. La détermination et les performances exceptionnelles d'Adeyemi sur et en dehors du terrain ont confirmé ses ambitions. Le sélectionneur national U21 s'est réjoui de voir Adeyemi revenir dans l'équipe avec une telle conviction. "L'atmosphère autour de son retour était harmonieuse", a-t-il déclaré.

Di Salvo reste serein

Le retour triomphal d'Adeyemi à Dortmund, finaliste de la Ligue des champions, l'attend. "Finalement, il doit élever son niveau de jeu au club", a déclaré Di Salvo, sans se soucier du scénario où Adeyemi pourrait jouer pour Nagelsmann plutôt que pour lui. "Nagelsmann en tirera le meilleur", a ajouté Di Salvo.

Contre les Estoniens largement dominés, Nick Woltemade de Stuttgart a marqué un doublé, tandis que Nicolo Tresoldi de Hannover 96, le capitaine Eric Martel de 1. FC Cologne, Max Rosenfelder de SC Freiburg, Tim Lemperle de Cologne et Ansgar Knauff de Francfort ont marqué les autres buts allemands. "Nous pouvons savourer cette victoire pour l'instant, en appréciant les buts que nous avons marqués", a déclaré Di Salvo. Contre la Bulgarie, ils visent à "définitivement conclure les choses", a déclaré l'entraîneur national U21.

