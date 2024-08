- Adele est fiancée?

Adele, la chanteuse britannique, va-t-elle se marier bientôt ? C'est l'impression que les spectateurs de Munich ont eue lorsque la chanteuse de 36 ans a semblé répondre à une déclaration d'amour d'un fan un peu trop zélé.

Comme on peut le voir dans des vidéos sur les réseaux sociaux, Adele répète la question du fan "Voulez-vous m'épouser ?" sur scène - et répond : "Je ne peux pas vous épouser, je vais me marier" - en levant la main gauche, montrant une bague. Le reste de sa réponse est noyé sous les acclamations. On n'entend plus que "Je chéris ça".

Pour Adele, ce serait son deuxième mariage.

Si la hint était sérieuse reste flou. L'agence de presse allemande a cherché à obtenir confirmation. La demande auprès de la direction d'Adele est restée sans réponse Initially.

Pour Adele, ce serait son deuxième mariage. En 2019, elle a annoncé publiquement sa séparation d'avec son premier mari, Simon Konecki, avec qui elle a un fils. Elle est actuellement en couple avec l'agent sportif américain Rich Paul, qui représente entre autres la star de basket-ball LeBron James des Los Angeles Lakers.

"Je n'ai jamais été aussi amoureuse. Je suis folle de lui."

Dans une interview accordée à "Elle" magazine il y a deux ans, elle a déclaré au sujet de sa relation avec Paul : "Je n'ai jamais été aussi amoureuse. Je suis folle de lui". Elle a déclaré à "Vogue" qu'elle apprécie particulièrement qu'il n'ait pas de problème à gérer l'attention que le couple reçoit en public.

Adele est actuellement en train de donner une série de concerts dans une arène spécialement construite à Munich. Environ 740 000 visiteurs sont attendus pour les dix concerts jusqu'à la fin du mois. Il n'est pas clair de quel soir les vidéos sont issues. Trois concerts ont eu lieu jusqu'à présent.

Elle est également régulièrement vue à Las Vegas. Cependant, elle a annoncé qu'elle prévoyait de prendre une pause plus longue à partir de la fin de cette année.

