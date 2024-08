Adele défie les inondations à Munich

Les concerts en plein air sont toujours à la merci des caprices du temps, Adele et ses fans à Munich l'ont expérimenté à leurs dépens. Pendant le spectacle de la chanteuse, il a plu à verse, comme si les cieux s'étaient ouverts. Elle a pris la chose avec humour britannique.

Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des vêtements inadaptés ? Contre la pluie torrentielle qui s'est abattue pendant le concert d'Adele à Munich mercredi, même le meilleur poncho de pluie n'a pas été d'un grand secours. Il pleuvait à torrents. following le dicton "le spectacle doit continuer", la chanteuse britannique a prouvé qu'elle était faite d'une étoffe solide. Avec les cheveux mouillés et une robe du soir trempée, elle a interprété l'ensemble de son répertoire, comme le montrent différentes vidéos de fans sur les réseaux sociaux. Seule sa chaussures ont cédé face aux éléments, optant pour des baskets plutôt que ses talons habituels pour éviter de glisser sur la scène humide.

Sinon, Adele a pris le mauvais temps avec philosophie et son humour britannique habituel. Elle a plaisanté en disant qu'elle serait "furieuse" si la pluie s'arrêtait justement pendant qu'elle chantait son tube "Set Fire to the Rain". Elle se serait bien passée de la fausse pluie qui accompagne d'ordinaire cette chanson lors de ses concerts, pendant cette performance sous la pluie à Munich.

Pocher sous la pluie

Oliver Pocher, qui assistait également au concert avec son ex-femme Alessandra "Sandy" Meyer-Wöhlchen ce soir-là, a partagé son expérience de concert sous la pluie sur ses stories Instagram. Sur une vidéo, il est complètement trempé, portant un poncho de pluie de fortune qu'il a "emprunté" à Meyer-Wöhlchen, jouant sur l'adage selon lequel il n'y a pas de mauvais temps, seulement des vêtements inadaptés. Sur une autre photo, il pose avec son ex, heureux malgré tout, sous des capes de pluie battues par le vent. Le verdict final de Pocher après le concert : "Despite the rain - what an evening!"

La série de concerts d'Adele à Munich a commencé sur les chapeaux de roues. La répétition générale a littéralement été annulée à cause de la pluie torrentielle. La superstar a prévu dix concerts à Munich, pour lesquels un stade pop-up

