Habitats naturels et préservation de la faune - Adaptation prochaine de la réglementation de chasse en cours d'examen - proposition modifiée à venir

Suite à plusieurs échanges supplémentaires, une version mise à jour de la loi de chasse proposée très controversée pour la Rhénanie-Palatinat a émergé. Son entrée en vigueur est prévue un an plus tard que prévu initially, le 1er avril 2026 - marquant le début de la saison de chasse 2026/27, selon les informations de la Ministre de l'Environnement Katrin Eder (Les Verts) à Mayence. De nombreuses modifications ont été apportées au projet de loi dans le cadre d'un "effort monumental" en collaboration avec 28 discussions intensives d'experts et 17 associations, allant des groupes locaux aux organisations de conservation en passant par l'association de chasse de l'État.

Le projet de loi révisé présente de nombreuses modifications. Par exemple, un nouveau paragraphe stipule que la chasse dans certaines zones doit être pratiquée de manière à prévenir les dommages excessifs aux forêts causées par les animaux sauvages, tout en préservant leurs fonctions bénéfiques, protectrices et récréatives. Des modifications ont également été apportées au protocole de gestion des dommages forestiers. La ministre Eder souligne que l'objectif principal de la modification, qui est d'améliorer la protection des forêts, reste inchangé. "La forêt ne doit pas primer sur la faune, et la faune ne doit pas primer sur la forêt; il doit y avoir un équilibre", a insisté Eder.

Le projet de loi comprend également des dispositions pour des rapports réguliers de l'autorité forestière compétente sur les menaces potentielles pour une zone forestière. À l'avenir, il sera stipulé qu'un accord sur les mesures à prendre en cas de dommages sera conclu lors de la conclusion d'un contrat de location de chasse entre un propriétaire forestier et un chasseur. En cas de violation des accords de tir par le locataire, le propriétaire se réserve le droit de résilier le contrat de location à long terme.

La nouvelle loi comprendra une disposition interdisant l'utilisation d'oies vivantes dans l'entraînement des chiens de chasse, une pratique déjà courante en Rhénanie-Palatinat. Cet interdit, ainsi que l'interdiction des munitions en plomb, ont été conservés dans la modification, a déclaré Eder.

Le projet de loi révisé, d'une longueur de 122 pages, sera soumis au Conseil communal prochainement, suivi d'une éventuelle approbation du cabinet avant la fin de l'année. Le Conseil communal fournit des conseils au gouvernement de l'État sur les questions importantes pour les corporations municipales.

Les réactions à la modification sont partagées. L'Association de chasse de l'État (LJV) a décrit le projet de loi comme une "version adoucie" avec des zones de contention persistantes. Par exemple, la LJV s'oppose à l'interdiction des "oies vivantes" dans l'entraînement des chiens de chasse et aux restrictions

