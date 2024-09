Adaptation aux conditions météorologiques

Les incendies de forêt qui ravagent le Portugal trouvent un peu de répit grâce à un changement des conditions météorologiques. Des vents diminués et une humidité accrue pourraient aider les pompiers à maîtriser ces flammes, selon la télévision d'État portugaise RTP.

Des averses peuvent également apporter un soutien supplémentaire dans la lutte contre les incendies, mais elles peuvent également entraîner des glissements de terrain sur les terrains calcinés, a averti l'agence de presse publique Lusa.

Plusieurs incendies, principalement dans les régions centrales et septentrionales du Portugal, ont été maîtrisés ou sont désormais sous contrôle, comme à Nelas, a rapporté Lusa. La superficie brûlée cette année, d'environ 140 000 hectares (1 400 kilomètres carrés), est la plus importante en sept ans.

À ce jour, dix décès ont été enregistrés, certains ayant péri en luttant contre les flammes et d'autres ayant succombé à des attaques cardiaques liées à l'anxiété et au stress, a révélé Lusa. Près de 3 900 pompiers ont été mobilisés dans tout le pays, avec l'aide d'avions et d'hélicoptères pour larguer de l'eau.

En raison des incendies de forêt, les émissions de carbone du Portugal ont augmenté de manière spectaculaire en septembre, atteignant une estimation de 1,9 million de tonnes, selon le service de surveillance de l'atmosphère de l'Union européenne (CAMS). Il est prévu que les panaches de fumée atteindront certaines parties de l'Espagne et de la France d'ici la fin du week-end.

Malgré le soulagement apporté par les changements météorologiques, le risque d'incendies de forêt persiste en raison de la végétation sèche et de la chaleur résiduelle. Les incendies de forêt récents au Portugal, bien qu'ils aient progressé, continuent de représenter une menace importante pour l'environnement et les communautés locales.

