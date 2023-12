Adam Silver, commissaire de la NBA, déclare que la ligue a perdu des "centaines de millions de dollars" à cause des retombées de la Chine et évoque la situation de Brittney Griner.

Un tweet de Daryl Morey, alors directeur général des Rockets de Houston, en faveur des partisans de la démocratie à Hong Kong, a déclenché une tempête diplomatique entre la NBA et la Chine.

Dans un premier temps, la ligue a pris ses distances avec le tweet de Morey, regrettant d'avoir offensé "ses amis et ses fans en Chine", puis M. Silver a soutenu l'entraîneur en invoquant sa liberté d'expression.

La chaîne de télévision publique chinoise CCTV a ensuite cessé de diffuser les matchs de la NBA dans le pays en raison du "fort mécontentement" suscité par les commentaires de M. Silver, avant de mettre fin à cette interdiction en mars en diffusant le match des Los Angeles Clippers contre les Utah Jazz.

Lors de sa conférence de presse habituelle avant les finales de la NBA, jeudi, M. Silver a déclaré aux journalistes qu'il pensait que des mesures "positives" avaient été prises, quel qu'en soit le coût financier.

"Ma position est la suivante : l'engagement est positif, en particulier par le biais du sport", a déclaré M. Silver.

"Pour assurer la sécurité et la prospérité des gens, il est essentiel d'utiliser le sport comme plateforme pour permettre aux gens du monde entier de se parler.

"En même temps, je ne pense pas qu'il soit incompatible avec nos valeurs que notre jeu soit diffusé en Chine et dans plus de 200 autres pays dans le monde. Voilà où en sont les choses.

"Très concrètement, je pense que c'est une chose positive en ce moment d'exporter cette Americana, le basket-ball de la NBA et les messages qui l'accompagnent, vers la Chine", a ajouté M. Silver.

Accepter les pertes

Enes Kanter Freedom, joueur free agent de la NBA, a utilisé sa plateforme de médias sociaux pour critiquer la façon dont la Chine traite la communauté ouïghoure et a appelé au boycott des Jeux olympiques d'hiver qui se tiendront en février à Pékin.

Les commentaires de l'ancien Celtic de Boston, âgé de 30 ans, sur les Jeux ont suscité une réaction brutale dans le pays asiatique, attirant les critiques du gouvernement et conduisant au retrait des matchs des Celtics du site chinois de streaming vidéo Tencent.

Freedom est aujourd'hui un agent libre après avoir été renvoyé par les Houston Rockets en février, une décision dont il a affirmé au New York Times en mars qu'elle était due à son militantisme.

M. Silver a démenti cette allégation, déclarant au Times qu'il s'était entretenu avec M. Freedom pour "lui faire comprendre qu'il avait tout à fait le droit de s'exprimer sur des questions qui le passionnaient".

Lors de sa conférence de presse de jeudi, le commissaire a cité les pertes financières importantes comme preuve que la NBA "soutiendrait" la liberté d'expression de ses joueurs.

"Nous l'acceptons [les pertes]", a déclaré M. Silver. "Si ce sont les conséquences, c'est ce que j'entends par le fait que nos valeurs nous accompagnent.

"Depuis, d'autres ont exprimé leur point de vue en Chine et dans d'autres régions du monde. Si les conséquences sont que nous sommes retirés des ondes ou que nous perdons de l'argent, nous l'acceptons.

Briser le plafond de verre

En évoquant son souhait de voir des femmes à la tête des équipes de la NBA, M. Silver a admis qu'il y avait un "plafond de verre" à briser.

En décembre, Becky Hammon - la première femme entraîneur adjoint à temps plein de l'histoire de la NBA, qui travaillait pour les San Antonio Spurs - a annoncé qu'elle quitterait son poste à la fin de la saison pour devenir entraîneur principal des Las Vegas Aces, dans la WNBA.

Hammon, qui a révélé qu'elle avait passé des entretiens pour plusieurs postes d'entraîneur principal en NBA, a déclaré aux journalistes en janvier qu'il s'agissait d'un "pas en avant". La sextuple All-Star de la WNBA a fait des débuts fulgurants à Vegas et a été couronnée entraîneur du mois de la ligue, avec un record historique de 9-1 pour un nouvel entraîneur.

Saluant la décision de Hammon comme une "formidable opportunité", Silver a affirmé qu'il n'y avait "aucune raison" pour que la NBA n'emploie pas plus de femmes en tant qu'entraîneurs et officiels.

"De la même manière que nous avons fait des progrès en ce qui concerne les entraîneurs noirs, cela nécessite un dialogue constant", a déclaré M. Silver.

Il faut s'assurer qu'il y a un pipeline de femmes qui montent, qui sont connues de nos équipes (...) briser le réseau des vieux garçons dans la mesure où il en existe un où il ne s'agit peut-être pas d'un biais intentionnel mais où les gens embauchent leurs amis, les gens embauchent les gens avec qui ils ont travaillé auparavant, les gens embauchent les gens qu'ils connaissent".

"Nous devons nous y tenir, mais j'aimerais que cette percée se produise le plus tôt possible.

Aider à la libération de Griner

M. Silver a ouvert sa conférence de presse en donnant des nouvelles de Brittney Griner, la joueuse de la WNBA qui est détenue en Russie depuis plus de 100 jours.

La double médaillée d'or olympique a été arrêtée en février à l'aéroport de Moscou après que les autorités russes l'ont accusée d'avoir fait passer en contrebande des quantités importantes de stupéfiants, un délit passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison.

Au début du mois, un tribunal russe a prolongé la détention provisoire de l'athlète de 31 ans jusqu'en juin au moins.

Le département d'État américain a déclaré que Griner était détenue à tort, et M. Silver a révélé que la NBA travaillait avec le gouvernement pour négocier sa libération.

"Je ne voulais pas passer sous silence Brittney Griner pendant que j'étais ici", a déclaré Silver. "Je pense qu'il s'agit d'un sujet sur lequel nous devrions tous nous exprimer, en contactant nos représentants et d'autres personnes.

"Nous sommes de tout cœur avec elle et sa famille, et nous avons hâte qu'elle revienne saine et sauve.

Jill Martin, George Ramsay, Ben Church, Matt Foster et Zoe Sottile de CNN ont contribué au reportage.

Source: edition.cnn.com