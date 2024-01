Ada Hegerberg, mentalement brisée par le traitement réservé au football féminin, savoure son retour "joyeux" dans l'équipe nationale norvégienne

Elle jouait son premier match pour la Norvège depuis cinq ans, et avait célébré l'occasion en inscrivant un triplé lors de la victoire 5-1 de son équipe sur le Kosovo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de football féminin le mois dernier.

La foule est venue, elle est venue la soutenir, ce que je trouve incroyable", explique Hegeberg à Christina MacFarlane de CNN.

"Je suis évidemment très concentrée avant les matches, mais le fait de revoir l'équipe nationale et de voir toutes ces jeunes filles et tous ces jeunes garçons venir nous voir jouer m'a touchée au plus profond de moi-même. C'était un sentiment de joie. Je vais chérir cela pendant très longtemps".

Il y a cinq ans, Hegerberg - alors âgée de 21 ans - s'est retirée de l'équipe nationale après avoir vécu des expériences qui l'avaient "brisée mentalement" et frustrée par la façon dont le football féminin était considéré en Norvège.

"Je peux dire clairement que je n'espère plus jamais que cela arrive à une autre joueuse, que vous soyez placée dans une position où vous devez faire un choix comme celui-là", dit-elle après son retour en équipe.

"Mais pour l'instant, je ne l'oublierai jamais. Je pense que nous devrions embrasser toute l'histoire. Mais en même temps, je suis passée à autre chose".

Pendant son absence de l'équipe nationale, Hegerberg s'est imposée comme l'une des meilleures joueuses du monde. Elle détient le record du plus grand nombre de buts marqués en Ligue des champions avec 56 et a reçu le tout premier Ballon d'Or féminin en 2018.

En plus de ces récompenses individuelles, Hegerberg a remporté de grands succès avec Lyon, menant le club à cinq titres consécutifs en Ligue des champions - un record pour une équipe, tous sexes confondus. Samedi à Turin, Lyon affrontera Barcelone en finale de la Ligue des champions de cette saison.

Un nouveau chapitre

Malgré ces réalisations, Hegerberg est restée en dehors de l'arène internationale, maintenant fermement sa position contre la Fédération norvégienne de football (NFF).

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 ne l'a pas incitée à revenir en sélection. Hegerberg affirme que seule la récente élection de Lise Klaveness à la présidence de la NFF - la première femme à occuper ce poste - l'a convaincue de revenir.

Les deux joueuses ont joué ensemble lorsque Hegerberg était au début de sa carrière, et elle affirme que les discussions avec Klaveness ont été déterminantes pour son retour en équipe nationale. Elles ont échangé sur leurs difficultés communes avec la fédération et sur les défis auxquels est confronté le football féminin.

"J'ai eu l'impression de beaucoup évoluer au cours de ces discussions, mais j'ai senti que c'était le bon moment pour revenir jouer pour mon pays", explique Hegerberg.

"Je crois vraiment que Lise peut être une figure et une position très importantes pour faire bouger les choses afin que les jeunes filles soient mieux prises en charge à l'avenir. Je la soutiendrais sans réserve pour que le football féminin prenne la bonne direction. Je me sens donc très bien.

Depuis qu'Hegerberg s'est retirée de l'équipe nationale, la NFF a modifié son approche de l'équipe féminine.

Les hommes et les femmes reçoivent désormais la même compensation financière pour représenter la Norvège, suite à un accord qui a doublé la rémunération des femmes, la faisant passer de 3,1 millions de couronnes norvégiennes (330 739 dollars) à six millions de couronnes (640 150 dollars).

"Il est évident qu'il ne faut pas oublier pour ne pas répéter la même histoire, mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'un nouveau chapitre, que les choses se poursuivent et que c'est aussi très rafraîchissant", a déclaré Hegerberg.

"Et évidemment, c'est un retour pour essayer de construire sur quelque chose parce qu'il y a de très bonnes joueuses en Europe maintenant, des filles norvégiennes.

"Je pense donc que le moment est venu de construire pierre par pierre. Et je suis très motivée à l'idée de prendre une partie de la responsabilité pour continuer à faire avancer le football dans la bonne direction en Norvège.

Donner aux joueuses les conditions qu'elles méritent

Il n'y a pas qu'en Norvège que les conversations autour du football féminin ont évolué entre les deux dernières sélections d'Hegerberg.

Le mois dernier, la Fédération italienne de football (FIGC) a annoncé que les footballeuses jouant dans le championnat féminin le plus important d'Italie - la Serie A - seraient considérées comme des athlètes professionnelles, mettant ainsi fin à des années de plafonnement des salaires en raison de leur statut d'amateur.

"J'ai l'impression que nous commençons lentement à retrouver l'élan que nous avions avant que Covid ne nous frappe et que nous nous construisons de manière plus professionnelle", déclare Hegerberg.

"Il s'agit de donner aux joueuses les conditions qu'elles méritent et de leur offrir une vie quotidienne plus professionnelle afin qu'elles puissent devenir encore meilleures et pratiquer un meilleur football à long terme. Il s'agit avant tout de nous pousser, nous les joueuses, à être vraiment performantes.

Les joueuses sont de plus en plus nombreuses à se produire sur les plus grandes scènes. Le Camp Nou, le stade de Barcelone, a affiché complet à deux reprises au cours des derniers mois, établissant des records consécutifs d'affluence pour un match de football féminin.

En mars, 91 553 fans ont regardé le Barça battre le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions de l'UEFA et, moins d'un mois plus tard, 91 648 ont applaudi l'équipe locale lors de sa victoire 5-1 sur Wolfsburg en demi-finale.

"C'est génial", déclare Hegerberg. "C'est ce que l'on veut réaliser dans le jeu et c'est vraiment incroyable de voir ces guichets fermés, ce Camp Nou plein à craquer.

"C'est ce que nous essayons de faire, tous les clubs féminins. Nous avons observé de bonnes tendances. Maintenant, le grand défi est de faire revenir ces gens dans les stades semaine après semaine et d'obtenir cette stabilité dont nous avons besoin.

Le meilleur moment de la saison

La saison dernière, sans Hegerberg, blessé, Lyon n'a pas réussi à atteindre la finale de la Ligue des champions pour la troisième fois en dix ans, ce qui a mis fin au règne de cinq ans du club en tant que champion d'Europe. Barcelone a profité de l'absence de Lyon pour tenter de remporter son premier titre consécutif.

"Il est évident que Barcelone est une équipe très forte", a déclaré Hegerberg. "On peut voir qu'ils ont eu le temps de développer leur style de jeu ensemble. Ils pratiquent un football très axé sur la possession du ballon".

Hegerberg joue au football à élimination directe pour la première fois depuis trois ans, après avoir été mise à l'écart pendant près de deux saisons à la suite d'une rupture du ligament croisé antérieur en janvier 2020, puis d'une fracture de stress au tibia gauche.

"J'essaie juste de profiter de chaque jour, de chaque seconde avec le ballon, et le printemps est là et les grands matchs approchent", dit-elle. "C'est probablement la meilleure partie de la saison.

Après la finale de la Ligue des champions, Hegerberg attend avec impatience le Championnat d'Europe féminin de l'UEFA 2022, son premier grand tournoi depuis son retour dans l'équipe norvégienne.

"C'est un tournoi difficile", déclare Hegerberg. "Il peut se dérouler dans les deux sens. Il s'agit de se préparer de manière calme et concentrée. Et oui, nous serons prêtes à tout. Mais nous savons par le passé que nous avons vécu une finale en 2013 et que nous avons ensuite vécu les Euros très difficiles de 2017."

La Norvège a perdu ses trois matches de groupe en 2017, une série de résultats décevants pour une équipe classée quatrième au début du tournoi.

Cette fois-ci, la campagne norvégienne débutera par un match contre l'Irlande du Nord le 7 juillet, alors que l'équipe tentera de se qualifier pour la phase à élimination directe dans un groupe qui comprend également l'Autriche et l'Angleterre.

"Il s'agit d'apprendre de ces expériences et de se préparer au mieux", explique Hegerberg, "mais aussi de prendre du plaisir car ces tournois sont un moment fort de votre carrière".

DAZN diffuse gratuitement la finale de l'UEFA Women's Champions League sur sa chaîne YouTube.

