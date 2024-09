- Actuellement, son point de vue sur la première page de "Playboy" a évolué.

Via un post Instagram détaillé, Drew Barrymore (49 ans) a ouvertement discuté avec ses followers des avancées numériques, des smartphones et de leur influence sur ses enfants. En faisant des parallèles avec son adolescence et sa jeunesse, elle a raconté certaines de ses expériences "inattendues" dans un cadre mature.

"J'ai été témoin de nombreuses scènes indécentes lors de fêtes et même chez moi qui m'ont laissée profondément embarrassée", a admis Barrymore, fille d'une famille de théâtre qui a acquis une renommée mondiale grâce à son rôle dans "E.T. l'extra-terrestre" de Spielberg. "Les enfants ne devraient pas être exposés à ce genre de contenu." Elle-même n'était pas étrangère à ce mode de vie libertin. "Je le considérais comme une forme d'expression artistique et je ne le condamne toujours pas", a-t-elle ajouté. En repensant à sa couverture de Playboy en 1995, elle a déclaré : "À l'époque, je pensais que mon expression artistique innocente dans les pages de Playboy, pendant mes jeunes vingtaine, serait irrémédiable en raison de sa nature papier. Je ne savais même pas que l'Internet était possible. J'ignorais beaucoup de choses."

Évitement des smartphones pour ses enfants

Son éducation peu conventionnelle incluait également son départ de la maison à 14 ans, ce qui lui a donné l'impression d'être autonome. "Il n'y avait personne pour me guider", a déclaré Barrymore. "Ma propre mère a été critiquée pour m'avoir laissée partir. Aujourd'hui, en tant que mère, j'ai une immense compassion pour elle."

Ses réflexions ont continué : "En tant qu'enfant, j'aurais voulu que quelqu'un m'interdise de faire certaines choses, et j'aurais donc voulu me rebeller. Je manquais de limites, et finalement, 'non' est devenu un défi pour moi. Les enfants d'aujourd'hui ne devraient pas être exposés à autant de choses qu'ils le sont actuellement." En tant que parent, son objectif est de protéger ses deux filles, Olive (12 ans) et Frankie (10 ans), "tout comme j'aurais voulu être protégée et entourée quand j'avais leur âge". Elle n'avait jamais imaginé que les enfants seraient dans une situation similaire, avec un accès si facile à la technologie avancée et aux réseaux sociaux. C'est pourquoi elle n'est pas prête à donner de smartphones à ses filles pour le moment.

Ironiquement, les enfants de Barrymore, qui sont familiarisés avec Internet sans avoir besoin d'un smartphone, connaissent l'existence de sa couverture de Playboy. Elle l'a révélé dans son propre émission, comme le rapportait USA Today en février dernier. Olive a utilisé la couverture de Playboy de sa mère comme argument dans une dispute concernant un haut de bikini. "Ma fille veut porter un haut de bikini. Je m'y oppose, et elle me répond : 'Tu étais sur la couverture de Playboy'", a révélé Barrymore à Christina Aguilera (43 ans) lors d'une interview.

"Ce territoire inconnu de l'exposition numérique est quelque chose que je veux protéger mes enfants de, compte tenu de mes propres expériences d'adolescente et de jeune adulte", a déclaré Barrymore. "Je pense que d'autres types de divertissement, y compris certains contenus sur Internet, devraient être évités ou gérés avec prudence par les enfants, tout comme j'aurais voulu être protégée de ces influences quand j'étais plus jeune."

