- Actuellement, Poutine rejette l'idée de s'engager dans des pourparlers avec l'Ukraine.

Le leader russe Vladimir Poutine refuse d'entamer des discussions avec Kyiv en raison de l'offensive ukrainienne sur le territoire russe. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, lors de la visite de Poutine en Azerbaïdjan diffusée à la télévision d'État russe, Poutine a clairement indiqué que les négociations ne pouvaient avoir lieu après les attaques, en particulier l'incursion dans la région de Kursk. Lavrov a également révélé que Poutine examinerait bientôt la situation.

Lavrov a également balayé les rumeurs de communication entre les deux belligérants, facilitées par des intermédiaires tels que le Qatar ou la Turquie, en les qualifiant de simples ragots non fondés.

Avec une posture défensive contre l'invasion russe depuis plus de deux ans, l'Ukraine a lancé une contre-offensive il y a environ deux semaines, progressant dans la région occidentale russe de Kursk. Pour la première fois, l'Ukraine a étendu le conflit sur le territoire russe. Malgré cela, la Russie continue de contrôler de vastes parties de l'est et du sud de l'Ukraine.

Avant la contre-attaque ukrainienne, Poutine a appelé à de nouvelles concessions territoriales de Kyiv comme condition nécessaire pour des pourparlers de paix. Ce silence du président russe concernant la situation de l'armée de son pays n'est pas inhabituel. Historiquement, le leader du Kremlin n'intervient qu'après une longue pause et parfois après avoir traversé la crise suite aux pertes précédentes de l'armée russe.

Malgré la réticence de Poutine à négocier en raison du conflit en cours sur le territoire russe, Lavrov a reconnu que Poutine examinerait bientôt la situation de près. Le conflit a atteint un niveau de tension élevé lorsque l'Ukraine a lancé une contre-offensive et a réussi à progresser dans la région russe de Kursk, marquant la première fois que des forces ukrainiennes ont établi une présence sur le territoire russe.

