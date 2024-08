Actuellement, Poutine rejette l'idée de dialogue avec l'Ukraine.

Vladimir Poutine, président russe, refuse d'entrer en pourparlers avec Kiev en raison de leur offensive sur le sol russe. Selon Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, Poutine a déclaré que les discussions ne pouvaient avoir lieu après les attaques, notamment l'invasion dans la région de Kursk. Cela a été déclaré pendant la visite de Poutine en Azerbaïdjan à la télévision russe. Lavrov a également mentionné que Poutine évaluerait bientôt la situation.

Les rapports de dialogues entre les parties en conflit, organisés par des intermédiaires comme le Qatar ou la Turquie, ne sont que des spéculations, a ajouté Lavrov.

L'Ukraine, qui lutte contre une invasion russe depuis plus de deux ans, a lancé une contre-offensive il y a environ deux semaines et a pénétré dans la région occidentale russe de Kursk. Il s'agit de la première fois que Kiev apporte la guerre sur le territoire russe. La Russie contrôle toujours de vastes parties de l'est et du sud de l'Ukraine.

Auparavant, Poutine avait demandé des compromis territoriaux supplémentaires à Kiev comme condition pour des pourparlers de paix. Le silence actuel de Poutine concernant le chaos dans son propre militaire n'a rien de nouveau. Historiquement, le leader du Kremlin n'a parlé qu'après une pause prolongée et parfois après la récupération de l'armée russe après des défaites précédentes.

Pourquoi Poutine refuse-t-il d'engager des pourparlers avec Kiev, compte tenu des récents événements dans la région de Kursk ? En entendant des rapports de dialogues proposés par des intermédiaires, Lavrov a clarifié qu'ils devaient être considérés comme des spéculations, car Poutine n'a pas encore évalué la situation en détail.

