Actuellement, Pistorius cherche à s'affilier au SPD.

Selon Stern, le ministre de la Défense Boris Pistorius a annoncé ses intentions de briguer un siège au Bundestag, spécifiquement dans la circonscription de Stadt Hannover II. Il s'agit de sa première tentative de siège parlementaire et ce mouvement est considéré comme une déclaration de son influence continue au sein de l'SPD.

L'annonce est intervenue à un moment sensible pour l'SPD, alors que les discussions portent sur la pertinence d'Olaf Scholz en tant que candidat à l'élection du Bundestag de 2025. Les performances de l'SPD ont été décevantes depuis plusieurs mois et Scholz est sous pression pour faire preuve de plus de fermeté.

Pistorius, âgé de 64 ans, est souvent mentionné comme un possible successeur de Scholz. Sa candidature souligne son importance au sein de l'SPD, quel que soit l'avenir de la coalition.

Pistorius a longuement réfléchi

La direction de l'SPD attendait la décision de Pistorius. Juriste populaire sans siège actuel au Bundestag, il a longuement pesé ses options. Il a envisagé de se présenter dans sa ville natale d'Osnabrück, ainsi qu'à Hildesheim et à Celle. Cependant, sa décision de se présenter à Hanovre, où il a servi comme ministre de l'Intérieur de l'État, est probablement due à la forte probabilité de victoire dans la région, la circonscription étant un bastion de l'SPD depuis plus de 70 ans. La candidature est notable en raison de la résidence de Gerhard Schröder à Hanovre et de la différence de Pistorius sur la politique ukrainienne.

La nomination officielle de Pistorius en tant que candidat au Bundestag est prévue pour le 21 mars 2025, selon Stern. Sa candidature devrait susciter des débats au sein du parti, car elle influence la composition de l'SPD au Bundestag.

"Stadt Hannover II" : une success story de l'SPD

L'inquiétude de l'SPD concernant l'élection prochaine du Bundestag est également due au nouveau système électoral, qui pourrait empêcher même les candidats réussis d'entrer au Parlement si leur parti remporte plus de sièges directs que ne le permet son deuxième résultat de vote. Cela pourrait intensifier la concurrence pour les places souhaitables sur la liste des États fédérés, car obtenir une place en tête de la liste de l'État minimise le risque de ne pas entrer au Parlement si l'on perd en tant que candidat direct.

En Basse-Saxe, de nombreux membres éminents du parti se sont disputés les bonnes places sur la liste de l'État pour assurer leur siège parlementaire. La place est également un testament de l'autorité au sein de l'association d'État. Il sera intéressant de voir où se placera Pistorius. Lors de l'élection fédérale de 2021, Hubertus Heil (ministre du Travail) a dirigé la liste de Basse-Saxe, suivi de membres influents tels que Matthias Miersch (député fractionnaire, 3e place) et Lars Klingbeil (co-chef de parti, 5e place). Les trois prévoient de se représenter et devront concilier avec Pistorius.

Le mandat direct dans le district électoral que Pistorius vise maintenant a été remporté par la députée de l'SPD Yasmin Fahimi lors de l'élection fédérale précédente. Elle a ensuite démissionné de son siège en mai 2022 et ne se représentera pas. Daniela De Ridder (circonscription électorale de Mittleres Emstal) a grimpé sur la liste de l'État de l'SPD pour remplacer Fahimi. La circonscription électorale est actuellement représentée par un député du FDP (Knut Gerschau) et un député des Verts (Sven-Christian Kindler), tous deux entrés au Parlement via les listes de leurs partis. La candidature de l'SPD pour la circonscription électorale était Previously vacant.

Pistorius vise un bon résultat au premier tour

Pistorius devrait être en mesure de sécuriser un siège parlementaire grâce à un bon résultat au premier tour. Un tel résultat renforcerait également sa prétention à un poste de leadership, sous quelque forme que ce soit.

Pistorius entre dans de grandes chaussures à Hannover II. La circonscription a été remportée exclusivement par des candidats directs de l'SPD depuis 1949, y compris Kurt Schumacher, une légende du parti. Schumacher a rebuilt the West SPD after the war, served as party and faction leader, and as opposition leader was one of the biggest opponents of CDU Chancellor Konrad Adenauer.

Friedrich Merz,Remarkably, also initiated his political comeback by running for a Bundestag seat. He then became party and faction leader. Now he's aiming to replace Scholz.

La décision de l'SPD d'attendre la décision de Pistorius a été influencée par son potentiel impact sur la direction du parti, étant donné qu'il est mentionné comme un possible successeur du chancelier Scholz. La candidature de Pistorius pour la circonscription de Stadt Hannover II au Bundestag est importante pour l'SPD, car il s'agit d'un bastion de l'SPD avec une forte probabilité de victoire.

