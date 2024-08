Actuellement, les dépenses liées à l'approvisionnement en carburant ont atteint des niveaux sans précédent.

Conducteurs, réjouissez-vous : les prix du carburant ont atteint leur niveau le plus bas de l'année à ce jour. Les facteurs principaux de cette baisse, comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises, sont influencés par la situation politique au Moyen-Orient et la condition économique de la Chine.

Le prix d'un litre de Super E10 a chuté à 1,715 euro, soit une baisse de 1,8 centime par rapport à la semaine précédente. Il n'a pas été aussi abordable depuis le Nouvel An. De même, le diesel est également moins cher qu'il y a une semaine, actuellement vendu à une moyenne de 1,59 euro le litre, soit une baisse de 1,3 centime et le prix le plus bas depuis juin 2023.

Les éléments contribuant à cette baisse de prix comprennent la diminution du prix du pétrole brut et la force de l'euro par rapport au dollar américain. Un baril de pétrole brut de Brent se négocie actuellement autour de 77 dollars américains. L'euro, quant à lui, est à son plus haut niveau de l'année à 1,11 dollar américain.

Les prix du carburant ont poursuivi leur baisse suite à des estimations faisant état d'une augmentation des réserves de pétrole aux États-Unis et à l'optimisme entourant les potentialités de résolution issues des visites de médiateurs au Moyen-Orient. La ralentissement économique de la Chine, qui exerce également une pression sur la demande, est un autre facteur selon les analystes.

L'ADAC conseille aux automobilistes de faire le plein le soir, car les prix sont les plus bas entre 19h et 20h et entre 21h et 22h. Les prix sont généralement plus élevés de 6 à 7 centimes le matin autour de 7h.

