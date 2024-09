- Actuellement, le Premier ministre change de vitesse.

Le Premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer (62 ans), a commenté la controverse entourant la vente de billets pour la tournée de retrouvailles d'Oasis. La stratégie de "tarification dynamique", qui a suscité une vive réaction du public, a incité Starmer à plaider en faveur d'un prix de billet "abordable pour le peuple". Il a également exprimé son intention de "prendre les choses en main" et a suggéré des ajustements législatifs potentiels pour protéger les fans des conséquences négatives.

La vente de billets pour la tournée estivale débutant samedi matin a été accueillie par une forte demande, mais les prix des concerts de Liam (51 ans) et Noel Gallagher (57 ans) avec leurs collègues ont augmenté en raison de la forte demande, laissant de nombreux fans dans une situation désespérée. Les appels pour interdire cette pratique de "tarification dynamique" pour les concerts ont augmenté.

Sir Keir Starmer : "Un problème plus large"

Selon "The Sun", Starmer a déclaré qu'il y avait "diverses mesures que nous pouvons et devons prendre" pour résoudre le problème, qu'il considérait comme "non spécifique à Oasis". Il a expliqué : "C'est un problème qui se pose lorsque les gens se ruent en ligne pour acheter des billets dès qu'ils sont disponibles, pour découvrir que tous les billets sont vendus en quelques secondes ou minutes, ce qui entraîne une augmentation des prix, rendant impossible pour beaucoup de gens de se les offrir."

Si aucune mesure n'est prise maintenant, "des familles entières ne pourront plus assister" ou "devront dépenser une petite fortune pour des billets."

La ministre de la Culture Lisa Nandy : "Mettre les fans en priorité dans la musique"

La ministre de la Culture Lisa Nandy (45 ans) a également annoncé que le gouvernement allait examiner "la politique de tarification dynamique et la technologie de file d'attente" qui encourage de telles pratiques, après avoir observé les prix gonflés des billets d'Oasis. "Ce gouvernement s'engage à prioriser les fans dans la musique", a déclaré Nandy.

Les prix des billets standard pour la tournée sur le site Ticketmaster samedi ont augmenté de manière significative, passant d'environ £150 à £350 - soit environ €180 à €420.

Parmi les personnes touchées par la hausse soudaine des prix figuraient la présidente de la Chambre des communes et députée de Manchester Central, Lucy Powell (49 ans), qui a été obligée de payer le double du prix initialement annoncé pour un billet.

Le groupe et Ticketmaster ont confirmé à 19h samedi que tous les billets avaient été vendus.

D'autres personnalités politiques ont qualifié les prix de "scandaleux" et ont appelé à un "point de Turning" et une enquête officielle sur l'utilisation de la "tarification dynamique". Le député libéral-démocrate chargé de la culture, Jamie Stone (70 ans), a déclaré : "Le fiasco des billets d'Oasis doit servir de point de Turning, menant à une enquête officielle, soit par le régulateur, soit par un comité parlementaire."

La tournée de retrouvailles

Le 27 août, le groupe de musique britannique a mis fin aux rumeurs de réunion avec un post et les mots "C'est en train de se produire, c'est réel". Ils ont annoncé la tournée "OASIS LIVE '25", qui commence le 4 juillet au Principality Stadium de Cardiff.

Le groupe a été formé en 1991 et s'est séparé en 2009 en raison de différends persistants entre les frères Liam et Noel Gallagher. Depuis lors, les spéculations sur la reformation d'Oasis ont persisté.

