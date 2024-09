Actuellement, le nombre de victimes des inondations dépasse les records de plusieurs décennies.

15:21 Pologne : Mesures d'urgence pour les régions inondées La Pologne a mis en place des mesures d'urgence pour les régions touchées par les inondations. L'administration de Varsovie a autorisé un décret d'urgence lors d'une réunion de crise. Cet état d'urgence sera en vigueur pendant 30 jours dans certaines parties des provinces de Basse-Silésie, de Silésie et d'Opole. Cette mesure permet aux autorités d'ordonner, en suspendant temporairement certaines libertés civiles et droits, par exemple, l'évacuation de lieux spécifiques, de zones ou d'installations. Elles peuvent également interdire aux citoyens l'accès à certaines zones.

14:59 Fréquences de précipitations élevées et risques d'inondations : interview d'un expert Paysages inondés et routes, digues endommagées : l'une des pires inondations en plusieurs décennies a causé des scènes tragiques en Autriche, en Pologne, en République tchèque et en Roumanie. Mais pourquoi les événements de précipitations extrêmes et les risques d'inondations deviennent-ils de plus en plus fréquents ? ntv s'entretient avec l'expert en eau Georg Johann.

14:34 Rail Austria émet une recommandation de voyage jusqu'au jeudi En raison des conditions météorologiques sévères persistantes dans de nombreuses régions d'Autriche, Rail Austria (ÖBB) a prolongé la recommandation de voyage urgente émise le 13 septembre 2024 jusqu'au 19 septembre 2024. ÖBB encourage tous les passagers à reporter tout voyage non essentiel pendant cette période. Les billets existants resteront valables jusqu'au 22 septembre.

14:19 Le bilan des morts suite aux inondations s'élève à au moins 11 Le nombre de morts suite aux inondations en Autriche, en Pologne, en Roumanie et en République tchèque a augmenté à au moins 11. Selon les rapports de police, deux personnes de plus ont péri en Autriche. En République tchèque, un individu a péri dans la rivière Krasovka dans la région de Moravie-Silésie, a confirmé le président de la police Martin Vondrasek à la radio publique. Huit décès avaient Previously été signalés dans les quatre pays. Les autorités tchèques ont également acknowledging au moins sept personnes portées disparues.

14:04 Gouvernement fédéral offre une aide aux personnes touchées par les inondations en Europe Le gouvernement fédéral a proposé une aide aux personnes touchées par les inondations dans divers pays européens. "Les gens dans les pays voisins, nos partenaires de l'UE et ceux de notre propre pays devraient comprendre : nous surveillons de près la situation et sommes prêts à aider", a déclaré la porte-parole adjoint du gouvernement chrétienne Hoffmann à Berlin. Les destructions en Autriche, en République tchèque, en Pologne et en Roumanie sont souvent catastrophiques. Hoffmann a ajouté : "Nous regardons ces images avec horreur et sommes choqués par les nouvelles de morts et de personnes portées disparues. Au nom du gouvernement fédéral, je présente nos condoléances et notre sympathie à tous ceux qui sont touchés."

13:43 Orbán reporte ses engagements internationaux Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a reporté tous ses "engagements extérieurs" en raison des inondations dans son pays. "En raison des conditions météorologiques extrêmes et des inondations persistantes en Hongrie, j'ai reporté tous mes engagements internationaux", a écrit Orbán sur la plateforme en ligne X. Il n'a pas fourni plus d'informations. Orbán était Previously prévu pour participer à un débat sur le programme de présidence du Conseil de l'UE de la Hongrie pour six mois au Parlement européen à Strasbourg le 18 septembre. Le politique de droite est souvent critiqué par le Parlement européen et la Commission européenne.

13:12 Ostrava submergée par les eaux : la troisième ville de République tchèque Des évacuations d'urgence ont été prolongées à Ostrava, la troisième ville de République tchèque, en raison du danger d'inondations imminent. "Il semble qu'il y ait eu plusieurs brèches dans les digues dans plusieurs districts", a déclaré le ministre de l'Environnement Petr Hladik après une réunion d'urgence. Les habitants ont été partiellement secourus à l'aide de bateaux gonflables. Environ 100 mètres cubes d'eau par seconde s'écoulent à travers les brèches. Des efforts sont déployés pour combler les brèches avec des pierres. Ostrava, qui compte environ 285 000 habitants, se trouve à la confluence de plusieurs rivières, dont l'Oder et l'Opava. La ville minière et industrielle est située à environ 280 kilomètres à l'est de Prague. Le service de train pour Ostrava et au-delà vers la Pologne est complètement perturbé. Une centrale électrique a dû être fermée. À Bohumin, les réseaux d'eau et de téléphonie mobile sont hors service en raison des inondations. L'approvisionnement en eau potable a échoué dans de nombreux endroits.

12:33 Record de précipitations : 450 litres par mètre carré dans une ville tchèque Les précipitations de la dépression "Anett" sont importantes : depuis le 13 septembre, 450 litres d'eau par mètre carré sont tombés à Serec, en République tchèque, près de la frontière polonaise. C'est le plus haut taux de précipitations des derniers jours, explique l'expert météo d'ntv.de Oliver Scheel. En Allemagne, Ruhpolding/Berchtesgadener Land lider avec un total de 320 litres en quatre jours. En Autriche, 364 litres sont tombés dans la région autour de St. Pölten et 369 litres à Lilienfeld. À Vienne, 279 litres ont été enregistrés, suivi de stations météo défectueuses, donc les quantités exactes ne sont pas actuellement disponibles. En Pologne, les plus fortes précipitations, 200 litres, sont tombées à Katowice.

12:25 Roumanie : Les eaux de crue font six morts dans la région des Carpates Au moins six personnes ont péri dans la région des Carpates en Roumanie en raison des fortes pluies et des inondations. Les régions de Galati, Vaslui et Iasi, à l'est du pays, ont été sévèrement touchées. Environ 300 personnes ont été évacuées et environ 6 000 fermes ont été inondées. La plupart des victimes sont des personnes âgées, dont deux femmes âgées de 96 et 86 ans. Le plus haut niveau d'alerte des inondations reste en vigueur jusqu'à midi. Les inondations affectent principalement les villages isolés. Les gens se sont réfugiés sur les toits pour éviter d'être emportés par les inondations. Des centaines de pompiers étaient en service.

11:59 Inondations dans la Saxe : Crue de la NeißeLes eaux de l'Elbe en Saxe continuent de monter. À Dresde, le niveau est à 5,62 mètres, selon le centre de gestion des crues de l'État, avec le deuxième niveau d'alerte activé dimanche soir. Le seuil du troisième niveau d'alerte, à 6 mètres, devrait être dépassé avant l'aube de mardi. D'ici mercredi soir, le niveau de l'Elbe à Dresde pourrait atteindre son pic. À Schönau, frontalier de la République tchèque, le niveau d'alerte trois est en vigueur avec une hauteur d'eau de l'Elbe de 6,13 mètres. Cependant, le centre de gestion des crues prévoit une baisse des eaux de la Neiße à Görlitz. Le sommet de l'inondation est appelé crête.

11:33 Le bilan en Autriche s'alourdit à quatre mortsEn Autriche, quatre décès sont désormais attribués aux inondations, selon la police. Deux hommes âgés de 70 et 80 ans ont péri dans leurs maisons dans des communautés de Basse-Autriche. Ils sont tombés victimes des eaux de crue dans leurs domiciles. Dimanche, un pompier est décédé lors de la pompe d'une cave. Comme la pluie persiste depuis plusieurs jours, un état d'urgence a été déclaré dans l'est de l'Autriche. Plus de 1 800 maisons ont été évacuées et de nombreuses routes sont maintenant fermées en raison des inondations.

11:01 Wrocław se prépare aux inondationsAprès de fortes pluies et des inondations dans le sud-ouest de la Pologne, la ville de Wrocław (Breslau) en Basse-Silésie se prépare à des inondations potentielles. Le maire Jacek Sutryk a déclaré l'état d'alerte pour la ville, centré sur la rivière Oder. Il a mis en avant la surveillance 24h/24 des digues, l'entretien des canaux et la fermeture des passages de digues dans une vidéo Facebook. L'onde de crue est attendue à Wrocław mercredi. Auparavant, la ville était censée être épargnée ; however, Sutryk a révisé ces prévisions, invoquant une infrastructure inadéquate suite à la grande inondation de l'Oder en 1997, qui a submergé un tiers de la ville. Cependant, il espère que les eaux de crue ne franchiront pas les limites de la ville.

10:35 La gouverneure examine la situation des inondations en AutricheMalgré une pause de la pluie pendant la nuit, la situation des inondations dans l'est de l'Autriche reste critique, selon la gouverneure de Basse-Autriche, Johanna Mikl-Leitner. Des pluies torrentielles allant jusqu'à 80 litres par mètre carré sont attendues lundi. Un point préoccupant est les barrages. "Il y a un risque élevé de rupture de barrage", préviennent les autorités. La vie est quasi à l'arrêt, avec plus de 200 routes fermées en Basse-Autriche, 1 800 bâtiments évacués et de nombreuses écoles et garderies fermées. S'y ajoutent environ 3 500 familles actuellement sans électricité et l'ampleur des dégâts reste incertaine. "Un soutien sera apporté aux victimes des zones inondées", a promis la gouverneure. Dans certaines régions de Basse-Autriche, environ 370 litres de pluie par mètre carré sont tombés ces derniers jours - beaucoup plus que la quantité mensuelle habituelle.

10:10 Les niveaux de l'Elbe en Saxe continuent de monterLes eaux de la rivière Elbe en Saxe continuent de monter. À Dresde, la hauteur de l'eau était de 5,54 mètres le matin, dépassant les 6 mètres avant la fin de la journée, déclenchant une alerte de niveau deux (sur trois). À ce niveau, les zones urbaines peuvent être inondées. Le niveau d'alerte trois a déjà été atteint au poste de mesure de l'Elbe à Schöna à la frontière tchèque, avec une hauteur d'eau de 6,09 mètres. De même, le niveau trois est en vigueur sur la Neiße de Lusace près de Görlitz à la frontière polonaise, avec une hauteur d'eau de 5,56 mètres, juste en dessous du déclenchement de l'alerte de niveau quatre. La section de l'autoroute 99 à Görlitz a été fermée pour des raisons de sécurité, selon un porte-parole de la police. Le niveau d'alerte pour le niveau trois est de 4,80 mètres là-bas.

09:49 La République tchèque bat un record avec une inondation séculaireLa première victime mortelle des inondations en République tchèque a été confirmée. La police signale également sept personnes portées disparues. Un homme a péri dans la rivière Krasovka à Bruntál dans le district de Moravie-Silésie de l'Est. Trois personnes ont été emportées avec une voiture près de Jeseník dans les montagnes de Hrubý Jeseník, sans trace du véhicule. D'autres ont disparu dans divers cours d'eau, tels que la rivière Otava. Un résident d'une maison de retraite à la frontière polonaise est également porté disparu. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a qualifié l'inondation de "séculaire" - une qui se produit statistiquement seulement une fois par siècle au même endroit. Auparavant, des décès liés aux inondations ont été signalés dans d'autres pays de l'UE (entrée 06:40): un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six personnes en Roumanie.

09:17 Une femme tombe dans la Neiße à GoerlitzUne femme a perdu l'équilibre et est tombée dans la Neiße près de l'hôtel Parkhotel Merkur à Goerlitz. Selon les premiers rapports de la police, cet incident s'est produit aux environs de 9h17. Elle a été emportée sur environ 700 mètres avant de réussir à se hisser sur la berge juste avant le barrage de Vierradmühle. Elle reçoit actuellement des soins à l'hôpital pour hypothermie.

09:00 THW se prépare pour une urgence inondations dans l'est de l'AllemagneL'agence fédérale allemande de Technique de Secours (THW) se prépare à d'éventuelles inondations dans l'est de l'Allemagne. Selon le responsable du département THW, Fritz-Helge Voss, sur le magazine matinal ZDF, ils sont prêts à envoyer des équipes plus importantes sur l'Elbe et l'Oder si nécessaire. Voss encourage les résidents à se procurer des fournitures essentielles, car l'Allemagne a eu de la chance jusqu'à présent mais s'attend à ce que les rivières Elbe, Neiße et Oder inondent prochainement. Pour l'instant, le THW a déployé environ 140 personnes en Bavière et en Saxe, notamment sur les lieux de l'ancien pont Carolabridge à Dresde. Voss suggère que c'est la quatrième importante inondation de l'année en Allemagne, soulignant la nécessité de préparation et d'investissement dans l'équipement, qu'il décrit comme des "dépenses d'adaptation au climat".

08:43 Le gouvernement polonais se réunit pour discuter de l'état de catastropheLe Premier ministre Donald Tusk a convoqué une réunion d'urgence du cabinet polonais lundi matin en réponse aux graves inondations dans le sud-ouest de la Pologne. Tusk a préparé un décret pour déclarer l'état de catastrophe, que le cabinet doit approuver. Les fortes pluies ont causé des inondations dans le sud-ouest de la Pologne, affectant particulièrement la ville de Nysa dans la région d'Opole. Le service d'urgence de l'hôpital local a été inondé par les eaux de la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder, selon l'agence de presse PAP. Trente-trois patients, y compris des enfants et des femmes enceintes, ont dû être évacués en bateau.

08:15 La Bavière se prépare à plus de pluie et à la hausse des niveaux d'eauLa situation des inondations en Bavière reste précaire, malgré l'attente de plus de pluie. La police signale que la situation n'a pas amélioré pendant la nuit. Le Hochwassernewsdienst (HND) prévoit une nouvelle hausse des niveaux d'eau en raison des prévisions de pluies. Le HND prévoit que les niveaux d'eau de la Danube à Passau, de la Vils à Vilshofen et de l'Isar à Munich augmenteront à nouveau. La situation devrait s'améliorer progressivement à partir de mercredi, selon le service météorologique allemand (DWD). Selon le DWD, les Alpes et les régions environnantes pourraient recevoir des pluies continues de lundi à mardi, avec des quantités de pluie allant jusqu'à 40 à 70 litres par mètre carré, et jusqu'à 90 litres dans certaines régions.

07:32 République tchèque : les niveaux de crue restent élevésIl n'y a aucun signe de soulagement dans les zones inondées et submergées de la République tchèque. L'onde de crue de la rivière March (Morava) a atteint Litovel, à environ 200 kilomètres à l'est de Prague. Des rues entières sont sous l'eau, selon l'agence de presse CTK. Les autorités ont appelé la population à ne pas entraver les services d'urgence, car elles s'attendent à une nouvelle augmentation des niveaux d'eau dans les prochaines heures.

07:03 Rupture de barrage causing des inondations en PologneAprès une rupture de barrage en Pologne, les habitants craignent les inondations imminentes dans la région entourant la Glatzer Neiße. Des vidéos montrent l'intensité des eaux de crue.

06:40 Décès liés aux inondations en Pologne et en RoumanieLa Pologne et la République tchèque font face aux conséquences d'une inondation sans précédent, tandis que la situation en Basse-Autriche est critique après des pluies torrentielles. Au moins huit personnes ont perdu la vie en raison des inondations dans divers pays de l'UE : un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six résidents de Roumanie.

06:12 Inondations entraînant des évacuations en République tchèqueDans la République tchèque, les pires tempêtes de ces dernières années ont entraîné l'inondation de villes comme Jesenik dans les montagnes Hrubý Jeseník et Krnov à la frontière polonaise. Les services d'urgence ont dû secourir des centaines de personnes à Jesenik à l'aide de bateaux et d'hélicoptères. Après le reflux des eaux, il y avait un risque d'effondrement dans de nombreux endroits.

05:49 Passagers de croisière bloqués à VienneEn raison des niveaux d'eau élevés sur le Danube attribuables aux pluies torrentielles, les passagers d'un navire de croisière suisse sont actuellement bloqués à Vienne. Environ 100 passagers et 40 membres d'équipage ne peuvent pas quitter le navire "Thurgau Prestige", qui est maintenant sécurisé à terre, car la passerelle du quai est submergée, selon le diffuseur suisse SRF, citant Thurgau Travel. Les passagers ne peuvent pas débarquer car la passerelle du quai est inondée. Les autorités locales décideront quand et si les passagers peuvent quitter le navire, selon les médias. Les passagers sont informés qu'ils pourraient devoir rester à bord du navire jusqu'à au moins mardi. Le "Thurgau Prestige" était censé naviguer de Linz à Budapest et retour, mais il est maintenant immobilisé à Vienne.

La tempête "Anett", connue internationalement sous le nom de "Boris", a entraîné des pluies bibliques et des inondations dans toute la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Roumanie, faisant au moins huit morts jusqu'à présent.

Au milieu de ces inondations généralisées, l'administration à Varsovie a mis en place des mesures d'urgence pour les zones touchées dans les provinces de Basse-Silésie, Silésie et Opole. En raison des graves inondations, la situation dans l'est de l'Autriche reste critique, avec plus de 200 routes fermées et environ 3 500 familles sans électricité.

