- Actuellement, environ 400 demandeurs d'asile sont soumis à un traitement initial à Stendal.

Au cours des trois derniers mois suivant le lancement de l'institution à Stendal, environ 400 réfugiés y sont actuellement hébergés. Jusqu'au 16 août, ce nombre comprenait 129 femmes, 70 hommes et 203 enfants et adolescents, selon les informations du ministère de l'Intérieur de Magdebourg. Les 70 hommes sont logés dans des dortoirs communs. La nouvelle installation de Stendal a été inaugurée en mai. Actuellement, il n'y a pas plus de 500 à 600 places disponibles. La capacité totale est prévue pour la fin de 2025, accueillant environ 1 000 résidents.

Les réfugiés vivant à Stendal viennent principalement de Syrie (environ un tiers), d'Afghanistan (20 %), de Turquie (11 %). Les origines les plus fréquemment mentionnées comprennent également l'Irak (9 %) et le Cameroun (4 %).

Les enfants et les adolescents bénéficient de soins et de services éducatifs. Le centre de Stendal est principalement destiné aux personnes vulnérables. Des logements sont également prévus pour les réfugiés sans besoins spécifiques, tels que les couples et les familles avec enfants adultes. L'accessibilité sans obstacle a été particulièrement prise en compte dans le processus de planification. Les besoins des réfugiés sont pris en compte par des personnel formé pour les soins sociaux et médicaux. Un kit médical de base et une aide psychologique fondamentale sont également fournis. Les mineurs ont accès à des garderies. Le projet "Lernwerkstatt", une initiative éducative et d'apprentissage de l'association Caritas pour le diocèse de Magdebourg e.V., est prêt à offrir des cours et un soutien aux enfants et aux jeunes du centre d'accueil initial à Stendal.

Le centre de Stendal sert de prolongement à l'accueil préliminaire à Halberstadt et à une petite installation à Magdeburg. Selon le ministère de l'Intérieur, 1 454 personnes étaient hébergées à Halberstadt et ses filiales, tandis que 183 individus étaient hébergés à Magdeburg au 16 août.

D'ici le 12 août, environ 3 000 réfugiés avaient été acceptés en Saxe-Anhalt cette année. En comparaison, 7 754 réfugiés avaient été accueillis au total pendant l'année précédente, selon les registres du ministère de l'Intérieur.

L'augmentation du nombre de réfugiés arrivant en Saxe-Anhalt a suscité des discussions sur les politiques migratoires potentielles. Les nouvelles installations de Stendal et d'autres villes sont destinées à accueillir le nombre croissant de demandeurs d'asile.

Le projet "Lernwerkstatt" vise à soutenir les enfants et les adolescents du centre d'accueil initial à Stendal, les aidant à s'adapter à leur nouvel environnement et leur offrant des opportunités éducatives.

