Table des matières

Suspension temporaire de l'accueil des réfugiés de Syrie et d'Afghanistan

Détention indéfinie pour expulsion

Expulsions vers la Syrie et l'Afghanistan

Contrôles frontaliers les plus stricts

- Actuellement, diverses stratégies sont à l'étude et il est utile de peser leurs impacts potentiels.

L'événement dévastateur de Solingen a laissé des traces durables. Trois morts, huit blessés et de nombreuses questions sans réponse. L'une des principales enquêtes : Quelles seront les conséquences de cet incident de poignardage mortel ? En particulier, l'Union presse le gouvernement fédéral pour qu'il prenne des mesures dramatiques en matière de politiques d'asile.

Le samedi soir, un Syrien de 26 ans s'est rendu aux autorités et a avoué le crime. S'il a agi en tant que représentant de l'État islamique (EI), comme on le prétend, cela fait toujours l'objet d'une enquête. Les rapports indiquent que l'homme devait être expulsé en Bulgarie en 2022 en raison du rejet de sa demande d'asile. Pour obtenir des informations détaillées sur l'incident et le suspect, cliquez ici.

"Assez maintenant !", s'écrie le président de l'CDU Friedrich Merz, qui réclame désormais une série de conséquences. Quelles propositions sont Currently being considered:

Suspension temporaire de l'accueil des réfugiés de Syrie et d'Afghanistan

"Les armes ne sont pas le problème, mais les individus qui les portent", conclut Merz de l'attaque de Solingen. Dans la plupart des cas, il s'agit de réfugiés, en particulier ceux qui ont un mobile islamiste, explique-t-il dans son newsletter hebdomadaire "#MerzMail". Pour prévenir de futures "attaques", le président de l'CDU préconise une forme de suspension temporaire de l'accueil des réfugiés en provenance de Syrie et d'Afghanistan : l'accueil de réfugiés supplémentaires en provenance de ces pays devrait cesser, demande le chef de l'opposition.

Le gouvernement fédéral considère une suspension complète de l'accueil comme inconstitutionnelle. "Cela violerait la loi fondamentale et serait probablement également en contradiction avec les réglementations en matière de droits de l'homme de l'UE", a déclaré le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit.

Le droit individuel à l'asile est protégé par la Constitution (article 16a), donc les modifications de la loi rencontreraient des obstacles importants et nécessiteraient une majorité des deux tiers au Bundestag et au Bundesrat. Le porte-parole du gouvernement Hebestreit a efficacement rejeté cette possibilité : "Je ne vois pas de efforts de la part de ceux qui soutiennent le gouvernement pour modifier cet article de la loi fondamentale". Traduit : La coalition du trafic lumineux n'est pas disposée à y consentir.

Selon Sebastian Hartmann, porte-parole de l'SPD pour les affaires intérieures, des amendements à la loi ne sont pas nécessaires - plutôt, "une stricte application des lois actuelles" est requise. Les autorités locales impliquées en Rhénanie-du-Nord-Westphalie sont également impliquées, a déclaré Hartmann à stern : "Pourquoi la loi sur la résidence existante n'a-t-elle pas été appliquée ? Pourquoi l'extrémiste radicalisé et plus tard l'auteur n'a-t-il pas été identifié par la police d'État ?".

Le politique du SPD fait référence à l'expulsion infructueuse du suspect en Bulgarie, qui était prévue pour juin 2023. Comme les autorités n'ont pas pu trouver le Syrien de 26 ans dans son hébergement de réfugié à Paderborn, la période de transfert de six mois prévue par la loi de l'UE avait expiré. Le résultat, en résumé : L'Allemagne a pris en charge l'affaire, et le suspect a ensuite été placé sous statut de protection restreinte.

Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst a annoncé une enquête approfondie. "Si une erreur a été commise à quelque niveau que ce soit, au niveau local, de l'État ou des autorités fédérales, alors la vérité doit être faite", a-t-il déclaré.

Détention indéfinie pour expulsion

Autre demande du président de l'CDU Merz : "Nous allons détenir tous les criminels expulsables indéfiniment pour expulsion". Cela signifie-t-il - et quel est l'objectif recherché ?

Premièrement, il est important de distinguer la détention pour expulsion de la détention pour expulsion. La détention pour expulsion peut durer au maximum 28 jours s'il y a un risque de fuite. Ce n'est qu'au début de l'année que la coalition du trafic lumineux a prolongé la durée possible à 28 jours. L'objectif : donner plus de temps aux autorités pour préparer les expulsions et empêcher la personne à expulser de se cacher.

D'un autre côté, la détention pour expulsion (paragraphe 62 de la loi sur la résidence) peut être ordonnée sous la forme de détention de sécurité pendant un maximum de six mois, puis prolongée d'un maximum de douze mois. Cependant, uniquement si les raisons de l'incapacité de la personne à être expulsée sont imputables à la personne et non aux autorités.

Ainsi, il est déjà possible de détenir les personnes soumises à expulsion dans certaines conditions pendant un maximum de 18 mois en détention de sécurité. En même temps, il y a beaucoup de critiques de la part des organisations pour les réfugiés comme ProAsyl quant aux conditions de détention dans les prisons d'expulsion.

Par conséquent, une extension serait probablement difficile dans plusieurs domaines et ne changerait pas efficacement le fait que le nombre d expulsions effectuées, malgré une augmentation d'environ 30 % cette année, reste relativement faible.

Et comme mentionné précédemment, dans le cas du suspect présumé à Solingen, l'expulsion a apparemment échoué parce qu'il n'a pas été trouvé dans son refuge de réfugié à Paderborn en juin 2022. Il faut maintenant clarifier pourquoi aucun nouvel essai n'a été effectué après sa réapparition.

Bien que la deadline de transfert expire après six mois, elle peut être prolongée à 18 mois si la personne est introuvable. Selon les informations de "Der Spiegel", l'expulsion n'a pas eu lieu parce que le suspect était considéré comme inoffensif et qu'il n'y avait pas assez de places de détention pour l'expulsion. Un délai de détention pour expulsion prolongé ne résoudrait probablement pas ce problème.

La situation a une fois de plus mis en avant le projet, suite à l'attaque récente. Cependant, le principal suspect, un individu syrien, ne semble pas correspondre au profil : selon le droit d'asile européen, il aurait dû être remis à la Bulgarie. Ses activités criminelles semblent avoir commencé en Allemagne. Malgré cela, le chancelier a renforcé sa position sur les expulsions cohérentes lors de sa visite à Solingen.

Cependant, les circonstances difficiles entourant la Syrie et l'Afghanistan persistent. Les retours en Afghanistan ont cessé depuis août 2021, suite à la prise de pouvoir des talibans. La Syrie, où Assad mène une guerre continue contre ses citoyens depuis 2011, ne voit toujours pas de déportations. Le ministère des Affaires étrangères a mentionné l'absence de relations diplomatiques et les conflits en cours en Syrie comme raisons.

La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), reste déterminée à négocier des accords de rapatriement avec ces pays. Elle croit que des solutions viables peuvent être trouvées, selon son porte-parole. Des discussions sont en cours avec divers pays, dans le but de faciliter le retour d'individus dangereux et de criminels en Afghanistan et en Syrie.

Des progrès significatifs ne sont pas imminents. De plus, Faeser avait précédemment laissé entendre des discussions confidentielles avec d'autres pays pour permettre le rapatriement de Syriens et d'Afghans via les pays voisins. Ces négociations semblent difficiles.

Appels pour des Contrôles Frontières Plus Stricts

Il a été suggéré à plusieurs reprises que des contrôles frontaliers plus stricts pourraient aider à endiguer la migration irrégulière. Suite à l'incident de Solingen, Alexander Throm, porte-parole de la faction de l'Union pour la politique intérieure, a renforcé cette demande. Il plaide pour la réintroduction de contrôles à tous les points de frontière allemands.

La ministre de l'Intérieur Faeser a étendu les contrôles frontaliers aux points de frontière allemands ces derniers mois. Bien qu'ils aient été abolis au sein de l'UE, des exceptions peuvent être faites dans des cas où l'ordre public est sérieusement menacé.

Depuis la crise des réfugiés de 2015, des contrôles temporaires stationnaires sont en place à la frontière germano-autrichienne, qui ont été prolongés à plusieurs reprises depuis. En octobre dernier, Faeser a introduit de tels contrôles aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse en raison d'une augmentation significative du nombre de réfugiés.

Selon l'évaluation de Faeser en avril : "Depuis l'introduction de nos contrôles frontaliers en octobre, nous avons appréhendé 708 passeurs et empêché 17 600 entrées illégales." During the European Football Championship, calls for these measures to continue beyond the sports event were made, not just by the opposition but also by politicians from the traffic light parties.

Cependant, la mise en place de contrôles à toutes les frontières allemandes de manière temporaire n'est pas simple. Faeser a fait référence à un "effort considérable" pendant l'EM. Des considérations similaires s'appliquent à la proposition de Söder pour une police frontière permanente en plus de la police fédérale, comme en Bavière.

En théorie, cela pourrait être difficile : pour chaque nouvelle prolongation de six mois, le gouvernement fédéral doit prouver une menace sérieuse comme justification. En pratique, however

