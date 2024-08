Actuellement, cet aéroport détient le titre d'aéroport le plus interconnecté au monde.

IGA, l'aéroport d'Istanbul, qui a récemment célébré son sixième anniversaire en 2024, a été identifié comme l'aéroport le plus interconnecté du monde selon de nouvelles statistiques compilées par la société de données aéronautiques Cirium.

Cet aéroport stratégique, niché entre l'Est et l'Ouest en Turquie, se targue d'un nombre impressionnant de 309 vols directs vers des destinations à travers le monde. La plupart de ces vols sont opérés par Turkish Airlines, une compagnie aérienne qui dessert plus de pays que n'importe quelle autre compagnie aérienne existante.

Environ 90 millions de voyageurs passent par cehub mondial chaque année, ce qui en fait le septième aéroport le plus fréquenté au monde, tandis que sa capacité annuelle peut confortablement accueillir 200 millions de passagers.

Intéressamment, le trafic aérien pour la première moitié de 2024 a dépassé le niveau de 2019 pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19.

S'exprimant sur l'importance de l'aéroport, Selahattin Bilgen, son PDG, a déclaré dans une déclaration à CNN : "Notre situation géographique avantageuse à la croisée de l'Europe et de l'Asie nous permet de servir de hub crucial pour les voyages internationaux. Au-delà de cela, nous avons prouvé être l'aéroport le plus résilient, se remettant plus rapidement que tout autre après la pandémie de Covid-19 et rétablissant nos chiffres de passagers pré-pandémiques avant tout autre aéroport dans le monde."

L'aéroport d'Istanbul est suivi sur la liste par trois aéroports européens : Francfort à la deuxième place, Paris-Charles de Gaulle à la troisième et Amsterdam-Schiphol à la quatrième.

Francfort, un important centre financier et maison de Lufthansa, l'une des plus grandes compagnies aériennes d'Europe, arrive en deuxième position. La situation de Schiphol au cœur de l'Europe, lui conférant un avantage sur un aéroport comme Londres Heathrow, qui est isolé sur une île en périphérie de l'activité européenne et entravé par des contraintes d'extension en raison de sa situation densément peuplée, contribue à son classement.

Les aéroports les mieux connectés en Amérique du Nord

Tout aussi bien connecté que Schiphol, Chicago O'Hare, avec 270 destinations sans escale, partage la première place en Amérique du Nord.

L'aéroport international de Dubai, présenté à la sixième place, se targue de 269 destinations sans escale sous son aile. Le trafic passagers de Dubai a augmenté de 27 % en 2023 par rapport à 2022, selon les statistiques du Conseil international des aéroports.

Deux aéroports américains figurent également en haut de la liste : l'aéroport international de Dallas-Fort Worth et l'aéroport international de Denver, tous deux connus pour leurs vastes superficies.

L'aéroport international de Shanghai Pudong se classe huitième en Asie, offrant 243 destinations sans escale.

L'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, le plus fréquenté du monde en termes de volume de passagers, est classé neuvième, avec 237 destinations sans escale.

L'aéroport international Leonardo da Vinci-Fiumicino de Rome se place à la dixième position, proposant 234 destinations sans escale. Intriguant, en avril de cette année, cet aéroport a remporté le titre de meilleur traitement de la sécurité aéroportuaire du monde, selon l'enquête annuelle menée par Skytrax, un site d'examen et de classement des compagnies aériennes et des aéroports basé au Royaume-Uni.

Les aéroports les mieux connectés actuels

Aéroport d'Istanbul (309 vols directs uniques) Aéroport de Francfort (296) Aéroport Paris-Charles de Gaulle (282) Aéroport Amsterdam-Schiphol (270) Aéroport international de Chicago O'Hare (270) Aéroport international de Dubai (269) Aéroport international de Dallas-Fort Worth (261) Aéroport international de Shanghai Pudong (243) Aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta (237) Aéroport international Leonardo da Vinci-Fiumicino de Rome (234) Aéroport international de Denver (229) Aéroport de Londres Heathrow (221) Aéroport international roi Abdoulaziz de Jeddah (219) Aéroport Adolfo Suarez Madrid-Barajas (218) Aéroport de Londres Gatwick (218) Aéroport Munich Franz Joseph Strauss (217) Aéroport de Barcelone-El Prat (209) Aéroport international de Beijing Capital (206) Aéroport international de Chengdu Shuangliu (202) Aéroport international de Guangzhou Baiyun (202)

Après avoir célébré son sixième anniversaire, IGA, l'aéroport d'Istanbul, continue de faire la une des actualités du voyage en raison de sa forte interconnectivité. De nouvelles statistiques montrent qu'il a le plus de vols directs vers des destinations à travers le monde parmi tous les aéroports.

Dans ce contexte, la rapide récupération d'IGA de l'impact de la pandémie de Covid-19 a été saluée comme un exploit majeur dans l'industrie aéronautique.

