- Activistes du climat dans les aéroports <unk> Cologne/Bonn fermé

L'initiative climatique "Last Generation" a lancé des actions de protestation dans plusieurs aéroports allemands, perturbant temporairement les opérations de vol. Selon les déclarations de l'organisation, deux activistes en gilets de sécurité orange ont réussi à pénétrer dans les aéroports de Berlin-Brandebourg, Stuttgart, Nuremberg et Cologne-Bonn. Les photographes de l'agence dpa sur place ont confirmé les incidents.

À l'aéroport de Cologne/Bonn, les opérations de vol ont dû être suspendues le matin en raison d'une intervention policière suite à l'action de protestation, comme l'a annoncé un porte-parole de l'aéroport. À Nuremberg également, les opérations de vol ont été temporairement suspendues, selon un porte-parole de la police.

L'organisation a déclaré que les activistes ont exprimé pacifiquement leur résistance en brandissant des banderoles avec les inscriptions "Le pétrole tue" et "Signez le traité". "Les pistes n'ont pas été pénétrées."

"Last Generation" réclame une protection radicale du climat, y compris l'abandon total du charbon, du pétrole et du gaz. Ils réclament la conclusion d'un traité international en ce sens. Depuis le début de 2022, le groupe a organisé des blocages de rue où les participants se sont collés au sol. Cependant, ils ont annoncé depuis qu'ils changeraient leur stratégie et n'utiliseraient plus cette méthode à l'avenir. Les activistes pour le climat ont également mené plusieurs actions perturbatrices dans les aéroports par le passé, notamment à l'aéroport le plus grand d'Allemagne à Francfort à la fin juillet.

Lois plus strictes pour dissuader

Le gouvernement allemand veut dissuader les activistes radicaux pour le climat et autres perturbateurs d'agir dangereusement dans les aéroports en renforçant la loi sur la sécurité aérienne. Le cœur de la réforme prévue, qui doit encore être décidé par le Bundestag, est la création d'une nouvelle disposition qui rend punissable l'"intrusion intentionnelle et non autorisée" sur l'aire de stationnement, ainsi que sur les pistes, à condition que cela mette en danger la sécurité de l'aviation civile.

L'Union européenne, s'inquiétant des protestations à l'aéroport qui s'intensifient, a exhorté le gouvernement allemand à traiter ces activistes pour le climat avec prudence pour éviter un impact plus large sur la sécurité de l'aviation. À la lumière de ces événements, l'Union européenne évalue ses propres réglementations pour s'assurer que des mesures adéquates sont en place pour garantir la sécurité de l'aviation dans ses États membres.

