- Activistes du climat dans les aéroports: perturbation des opérations aériennes

L'initiative "Dernière Génération" a lancé des manifestations pour le climat à plusieurs aéroports allemands, perturbant temporairement les opérations de vol. En gilets de sécurité orange, des paires d'activistes ont réussi à accéder aux aéroports de Berlin-Brandebourg, Stuttgart, Nuremberg et Cologne-Bonn, comme l'ont confirmé les photographes de l'agence dpa sur place.

À l'aéroport de Cologne/Bonn, les opérations de vol ont dû être temporairement suspendues en raison de la manifestation, selon les rapports de police. Des retards peuvent encore se produire même après la reprise, a annoncé l'aéroport. Les activistes ont réussi à accéder à la zone aéroportuaire de l'aéroport, avec un trou trouvé dans une clôture sur les lieux.

À Nuremberg, les opérations de vol ont également été suspendues pendant environ une heure, selon un porte-parole de la police. Deux activistes pour le climat ont réussi à accéder à la piste de l'aéroport tôt le matin, avec un trou dans la clôture dans la zone sud de la piste et deux coupe-boulons trouvés à proximité.

À l'aéroport de Berlin, deux individus âgés de 21 et 22 ans ont été trouvés collés au sol par la police de l'État de Brandebourg. Ils ont été relâchés et placés en détention. La police enquête maintenant sur des chefs d'accusation de vandalisme, d'intrusion et de violation de la loi sur la sécurité aérienne. Les deux individus sont connus de la police pour des offenses similaires. Aucune information sur le genre des activistes n'a été fournie.

Exigence d'abandon total du charbon, du pétrole et du gaz

La Dernière Génération a déclaré que les activistes ont exprimé pacifiquement leur résistance en brandissant des banderoles avec les slogans "Le pétrole tue" et "Signez le traité". "Les pistes n'ont pas été pénétrées pendant cette action."

La Dernière Génération réclame une protection radicale du climat, y compris l'abandon total du charbon, du pétrole et du gaz. Ils appellent à la conclusion d'un traité international en ce sens. Depuis début 2022, le groupe a organisé des blocages de rue où les participants se collent en place. Cependant, ils ont annoncé depuis un changement de stratégie, abandonnant l'utilisation de la colle à l'avenir. Les activistes pour le climat ont également mené plusieurs actions similaires dans les aéroports, notamment l'aéroport allemand le plus grand de Francfort, à la fin juillet.

Lois plus strictes pour décourager les activistes

Le gouvernement allemand prévoit de renforcer la loi sur la sécurité aérienne pour décourager les activistes radicaux pour le climat et autres perturbateurs de mener des actions dangereuses dans les aéroports. Le cœur de la réforme prévue, qui doit encore être décidé par le Bundestag, est la création d'une nouvelle disposition qui rend punissable l'entrée intentionnelle et illégale, entre autres zones, de la piste et des bandes de décollage et d'atterrissage, si elle met en danger la sécurité de l'aviation civile.

À la fin de leurs actions, La Dernière Génération a brandi des banderoles lors de leur manifestation pacifique, réclamant "l'abandon total du charbon, du pétrole et du gaz".

À la suite des perturbations dans plusieurs aéroports, les autorités allemandes envisagent des lois plus strictes pour décourager les actions similaires des activistes, en se concentrant sur l'interdiction de l'entrée intentionnelle et illégale dans les pistes et les bandes de décollage, représentant une menace pour la sécurité de l'aviation civile.

Lire aussi: