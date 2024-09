- Activistes accusés de sabotage présumé des oléoducs

Le procès de deux activistes environnementaux affiliés au groupe "Last Generation", accusés de sabotage d'un oléoduc, durera plus de deux semaines. Depuis le milieu de la semaine dernière, les deux prévenus, âgés de 69 et 74 ans, sont jugés au tribunal de grande instance de Neubrandenburg. Ils sont accusés d'être entrés par effraction dans deux stations de pompage de pétrole en avril 2022, une à Demmin (district du lac de Mecklenburg) et une autre à Strasburg (Vorpommern-Greifswald). Leur but était d'entraver l'oléoduc de Rostock qui mène à la raffinerie de Schwedt en Brandebourg.

Les prévenus sont poursuivis pour perturbation de service public, dommages matériels et violation de domicile. Ils ont refusé de se conformer à des convocations assorties de contraventions de 4 000 euros chacune, ce qui a entraîné leur procès.

Au premier jour du procès, les deux ont présenté plusieurs pièces à conviction, selon une porte-parole du tribunal. Le tribunal a fixé la date du 20 septembre pour la prochaine audience, et une décision pourrait être rendue à cette date, a ajouté la porte-parole.

Les deux activistes environnementaux sont actuellement jugés devant le tribunal de grande instance de Neubrandenburg. S'ils sont reconnus coupables, ils pourraient être condamnés pour perturbation de service public, dommages matériels et violation de domicile.

Lire aussi: