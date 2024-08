- Action de contrôle: près de 70.000 éclairs dans le sud-ouest

During une semaine de contrôle de vitesse paneuropéenne, 69 244 véhicules ont été flashés dans le Sud-Ouest. Plus de 11 200 conducteurs ont dépassé la vitesse autorisée de plus de 21 kilomètres par heure, roulant ainsi excessivement vite, comme l'a annoncé le ministre de l'Intérieur Thomas Strobl (CDU) à Stuttgart. 814 conducteurs risquent désormais un retrait de permis. 57 290 personnes ont été flashées pour une vitesse supérieure de jusqu'à 20 kilomètres par heure.

Strobl a déclaré que grâce à leur collaboration, ils freinent les conducteurs imprudents pour rendre les routes plus sûres. "La vitesse excessive est la principale cause d'accidents mortels." En 2023, 152 personnes ont perdu la vie à cause de cela, représentant 41 % de tous les décès routiers dans la région.

