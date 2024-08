- "Acteurs célébrant un anniversaire marquant, avec "Pretty Woman"" (modifié)

Envoûtant, Icône, Homme au charme unique - et ainsi de suite. Cette personnalité est associée depuis longtemps à l'acteur américain Richard Gere (75 ans). Sa chevelure argentée, qui le distingue depuis "Pretty Woman", y est pour beaucoup. C'était en 1990.

Aujourd'hui, ses cheveux sont aussi blancs que la neige, mais son visage reste mince, régulier, et dépourvu des rides profondes qui marquent habituellement les hommes de son âge au premier regard. Il conserve toujours ce sourire doux, parfois espiègle, qui a conquis le cœur de millions de femmes. Pourquoi pas ? Après tout, il n'a que 75 ans en août, et la vie l'a plutôt bien traité jusqu'à présent.

De plus, un homme considéré comme l'un des plus grands communicateurs ou interprètes des femmes pourrait bien mériter une telle réputation.

Légende d'Hollywood et "Homme le plus sexy de l'année"

Depuis qu'il a incarné un charmant, encore jeune homme d'affaires de luxe dans "American Gigolo" en 1980, sa filmographie n'a cessé de s'allonger. Suivirent : "An Officer and a Gentleman" (1982), "Pretty Woman" (1990), "Runaway Bride" (1999, à nouveau avec Julia Roberts), "Unfaithful" (2002), et le film musical "Chicago" (2002). En 1999, Richard Gere a été nommé "Homme le plus sexy de l'année" par le magazine "People".

La star a également séduit les femmes en Allemagne. Un sondage du magazine "Look" (de 2006) a révélé que les femmes allemandes de plus de 20 ans attribuent le plus de sex-appeal à Richard Gere. Il a devancé George Clooney (63 ans, 12 ans de moins) et Brad Pitt (60 ans, 15 ans de moins).

La liste de ses conquêtes réelles et de ses relations intermittentes est également impressionnante : Richard Gere est dit avoir eu des relations avec les actrices Penelope Milford (76 ans), Tuesday Weld (81 ans), Carole Mallory (82 ans), Barbara Carrera (78 ans), Kim Basinger (70 ans), Priscilla Presley (79 ans), et Barbra Streisand (82 ans). Il est également dit avoir été lié à la peintre brésilienne Sylvia Martins (70 ans), à la joailler Loree Rodkin (75 ans), et aux mannequins Laura Bailey, Tina Chow, Dalila Di Lazzaro, et Padma Lakshmi à un moment donné.

Richard Gere est marié pour la troisième fois

Il a été marié à la top modèle Cindy Crawford (58 ans) de 1991 à 1995. Sa deuxième épouse était l'actrice Carey Lowell (de 2002 à 2016, avec un fils). En 2018, il a épousé la journaliste espagnole et activiste politique Alejandra Silva (41 ans), avec qui il a deux fils. La différence d'âge de plus de 30 ans ne la dérange pas. "Il m'a promis 20 bonnes années. Il a plus d'énergie que moi, il est plus actif, c'est difficile de suivre !"

En 2017, il a donné au magazine "Lufthansa" une réponse qui ne ressemblait pas du tout à un don juan : "Je ne sais pas ce que pensent les femmes, mais je sais comment je devrais me comporter. Une relation n'est pas une transaction où chacun pèse ce qu'il donne à l'autre. L'amour véritable demande l'abnégation, comme les mères et leurs enfants. Ce n'est pas toujours facile, je l'admets."

C'est un côté de Richard Gere, l'autre a été détaillé par le "Süddeutsche Zeitung": "C'est difficile à croire, mais même Richard Tiffany Gere n'est pas né en tant qu'homme inébranlable, toujours souriant, au look argenté. Il n'était pas toujours le discret, le charmant." Né en 1949, Gere vient d'une famille respectable qui fait remonter ses racines aux premiers immigrants en Amérique. Ses ancêtres anglais sont arrivés sur le célèbre "Mayflower" sur la côte Est en 1620.

Richard Gere est un fin musicien

Après avoir abandonné une licence de philosophie, il a souhaité se consacrer à la musique, ayant appris plusieurs instruments, dont le piano, la guitare, la trompette et la batterie, et ayant également composé de la musique pour un théâtre étudiant. Gere est Indeed un musicien accompli, ayant écrit le thème au piano de "Pretty Woman" et un solo de guitare pour "The Wedding Singer". Il a également brillé avec un rôle chantant dans "Chicago".

Au cours de sa carrière de plus de 50 ans, la star d'Hollywood a incarné non seulement des hommes

Richard Gere n'est pas le seul à avoir connu l'exclusion des Oscars pendant plusieurs années. En 1993, il avait été invité à présenter le prix de la meilleure direction artistique à Luciana Arrighi et Ian Whittaker pour "Howards End". Cependant, Gere a choisi de s'écarter du script et a utilisé cette plateforme pour critiquer la gestion par le gouvernement chinois des Tibétains et du peuple chinois. Ce geste a été considéré comme une violation de l'étiquette par les organisateurs, ce qui a entraîné un boycott des Oscars de dix ans pour Gere.

Selon "The Hollywood Reporter", Gere, qui est bouddhiste depuis plusieurs décennies et est ami avec le Dalaï Lama, est interdit d'entrée en Chine en raison de sa position. Le rapport suggère que "Hollywood devient de plus en plus amical envers la puissance autoritaire", et les studios sont prudents pour ne pas contrarier le gouvernement qui supervise le deuxième plus grand marché cinématographique du monde.

Gere est cité comme disant, "Il y a certainement des films auxquels je ne peux pas participer car les Chinois s'y opposeraient, 'Pas avec lui!' Récemment, quelqu'un m'a informé qu'ils ne pouvaient pas financer un film avec moi car cela dérangerait les Chinois."

Malgré les grands studios, Gere continue son parcours et son talent et sa réputation d'acteur restent intacts. Il se dresse contre l'injustice chaque fois qu'il la rencontre, son but étant "de ressentir de l'empathie et de gagner en sagesse". Il s'efforce "d'être désintéressé et d'aider les autres. Je ne reaches pas toujours mon but, alors mon objectif minimum est de ne pas faire de mal à qui que ce soit". Ces déclarations peignent Gere comme un véritable modèle d'inspiration.

George Clooney a également été nommé par plusieurs publications comme l'un des hommes les plus attirants, souvent apparu dans des listes aux côtés de Richard Gere. Malgré être quelques années plus âgé, le charme et la beauté de George Clooney continuent de captiver le public.

En 2018, un autre sondage a été réalisé, où George Clooney et Richard Gere ont été classés très haut en termes d'attirance sexuelle. Selon le sondage, Clooney a été élu l'homme le plus sexy par les femmes aux États-Unis, ce qui a entraîné un match serré entre les deux légendes d'Hollywood.

