"Acte cruel d'atrocité de guerre" - L'Ukraine condamne "l'agression intentionnelle" contre un hôtel à Kramatorsk

13:14 Suite aux attaques russes à Sumy : les rapports de police font état de 4 morts et 13 blessésL'armée russe a mené hier 261 attaques contre la région ukrainienne de Sumy, selon les registres de la police locale. Malheureusement, au moins quatre personnes ont perdu la vie et 13 autres ont été blessées lors de ces attaques dans le nord. Selon le journal ukrainien "Pravda Ukraina", les attaques ont entraîné des dommages à six immeubles résidentiels, 26 maisons, un établissement d'enseignement, des dépendances, des véhicules, une conduite de gaz et des magasins. De plus, une superficie de deux hectares d'herbe sèche a pris feu en conséquence.

12:42 Zelensky se moque de Putin : "Vieux homme fatigué de la place Rouge"À l'occasion du Jour de l'Indépendance de l'Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a non seulement présenté le nouveau drone ukrainien Palyanitsia, mais a également raillé le dirigeant russe Vladimir Putin dans une adresse vidéo. Zelensky a qualifié Putin de "vieux homme fatigué de la place Rouge" en raison de sa rhétorique nucléaire. Cet homme de 71 ans, a-t-il dit, "est un vieil homme fatigué de la place Rouge qui menace constamment tout le monde avec le bouton rouge. Il ne dictera aucune de ses lignes rouges".

12:14 Le ministère de l'Énergie : plus de 500 établissements ukrainiens sont toujours privés d'électricité après les attaquesSelon le ministère de l'Énergie ukrainien, rapporté par l'agence de presse d'État Ukrinform, 524 établissements sont toujours privés d'électricité suite aux attaques contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Malgré les conditions énergétiques difficiles, il n'y a pas de restrictions pour les consommateurs. Les techniciens ont déjà restauré l'électricité pour plus de 7 200 personnes. Le ministère exhorte les citoyens à économiser l'électricité et à l'utiliser de manière responsable, en particulier le soir. En raison des importants dommages causés par les attaques des troupes russes, le système énergétique reste très vulnérable aux perturbations.

11:38 Ukraine : 160 incidents avec les troupes russes au front en une journéeLe côté ukrainien a enregistré 160 incidents de combat au front hier. Les combats ont eu lieu dans dix secteurs, la situation étant la plus volatile en direction de Pokrovsk, selon le rapport matinal du quartier général des Forces armées ukrainiennes. Les troupes russes ont lancé cinq attaques avec 15 missiles et 95 attaques avec 127 bombes aériennes guidées sur les positions ukrainiennes, ainsi que sur les villes et les villages.

10:57 Personne non identifiée portée disparue après l'attaque de l'hôtel dans les décombres - Les recherches continuent à KramatorskLes forces russes, selon les rapports ukrainiens, ont bombardé un hôtel dans la ville ukrainienne de l'est de Kramatorsk pendant la nuit, entraînant la disparition d'une personne et deux blessures. Un communiqué de l'agence de presse a indiqué qu'une équipe de six personnes de Reuters se trouvait à l'Hôtel Sapphire lors de l'attaque. Le bâtiment semble avoir été touché par un roquette lors de cet incident. "L'un de nos membres d'équipe est toujours porté disparu, deux autres ont été transportés à l'hôpital pour traitement", a-t-il déclaré. Ils travaillent en collaboration avec les autorités de Kramatorsk. Le gouverneur de la région de Donetsk a écrit sur Telegram que "les Russes ont attaqué Kramatorsk". Deux journalistes ont été blessés, un reste coincé sous terre. "Les autorités, la police et les services de secours sont sur les lieux. Les opérations de déblaiement et de sauvetage sont en cours." Le ministère de la Défense russe n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. "Les forces russes ont attaqué la ville de Kramatorsk, probablement à l'aide d'un missile Iskander-M", a déclaré un communiqué du Bureau du procureur général de l'Ukraine, qui a entamé une "enquête préliminaire" sur l'attaque. Selon eux, le missile a frappé à 22h35 hier, heure locale.

Mise à jour à 13h30 : Le nombre de journalistes de Reuters blessés a été révisé à quatre. Cela a été annoncé par le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Wadym Filaschkin, via Telegram.

10:44 Chef de la défense aérienne : plus de 80 % des drones Shahed russes interceptés et détruits la nuit dernièreLes forces de défense aérienne ukrainiennes ont fait un travail impressionnant hier soir : huit sur neuf drones Shahed russes ont été interceptés et détruits par les forces de défense aérienne ukrainiennes. Cela a été rapporté par l'agence de presse d'État Ukrinform citant le commandant de l'armée de l'air, Mykola Oleschuk. Selon lui, non seulement presque tous les drones kamikazes ont été interceptés, mais la plupart des roquettes qu'ils ont tirées ont également été abattues.

10:20 Ukraine : un hôtel à Kramatorsk attaqué - plusieurs journalistes occidentaux blessésPlusieurs journalistes occidentaux ont été blessés lors d'une frappe russe sur la ville ukrainienne de l'est de Kramatorsk pendant la nuit, selon les rapports officiels. Un hôtel a été touché, deux personnes ont été secourues avec des blessures et une personne reste coincée sous les décombres, a écrit le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk, Wadym Filaschkin, sur Telegram. "Les trois victimes sont des journalistes, résidents de l'Ukraine, des États-Unis et du Royaume-Uni." L'attaque a été confirmée dans les blogs pro-russes. Selon eux, Kramatorsk a été bombardée avec de lourdes bombes glissantes du type FAB-1500. Cependant, il est rapporté qu'une usine de machines et plusieurs installations militaires ont été touchées par l'attaque.

09:29 "250 Cibles à Porter de Main" pour l'Ukraine : l'ISW recommande l'utilisation ouverte de missiles de longue portée

L'institution de recherche américaine, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), encourage l'utilisation non limitée d'armes de longue portée sur le territoire russe par l'Ukraine. Malgré le déplacement des forces aériennes vers des bases plus profondes à l'arrière, de nombreux sites militaires restent à portée des missiles américains ATACMS, que l'Ukraine possède actuellement mais dont l'utilisation contre le territoire russe est interdite en raison des restrictions américaines. L'ISW estime qu'au moins 250 sites militaires et paramilitaires en Russie sont à portée des missiles ATACMS fournis à l'Ukraine par les États-Unis. Cependant, seuls les lanceurs multiples de roquettes HIMARS et les fusées GLMRS sont actuellement autorisés. L'ISW souligne que cette limitation permet à l'Ukraine d'attaquer un maximum de 20 des 250 cibles.

09:06 Kyiv : 1 190 soldats russes "neutralisés" en une journée

L'armée russe a subi de lourdes pertes, selon les registres officiels ukrainiens. Plus de 1 190 soldats russes ont été tués ou blessés pendant une seule journée. Depuis le début du conflit en février 2022, environ 607 680 soldats russes ont été rapportés tués ou blessés, selon le ministère de la Défense ukrainien. Le ministère a également confirmé la perte de cinq chars supplémentaires (total depuis le début de l'invasion : 8 547) et l'Ukraine a rendu compte de plus de 16 600 véhicules blindés et près de 14 000 drones qui n'appartiennent plus à l'armée russe. Ces chiffres ne peuvent être vérifiés. La Russie est restée silencieuse sur ses propres pertes en Ukraine.

08:39 Force aérienne ukrainienne : la plupart des missiles et drones russes abattus la nuit dernière

L'Ukraine affirme que la Russie a lancé des missiles et des drones contre les parties nord et est du pays la nuit précédente. "La plupart des missiles ont manqué leurs cibles", a rapporté la force aérienne. La Russie a déployé un missile balistique du type Iskander-M, un missile de croisière du type Iskander-K et six missiles guidés. Le nombre de ceux qui ont été abattus n'a pas été rapporté. Entre-temps, huit des neuf drones d'attaque russes ont été abattus.

08:08 Six blessés dans une attaque de roquettes russes sur Kharkiv pendant la nuit

Le nombre de blessés a augmenté à six suite à une attaque de roquettes russes sur le district de Slobidsky dans la région de Kharkiv. Cela a été rapporté par le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, dans un message Telegram, rapporté par l'agence de presse nationale Ukrinform.

07:32 Zelensky salue l'introduction de nouveaux drones de roquettes ukrainiens Palianytsia

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué les nouveaux drones de roquettes Palianytsia produits en Ukraine. Le chef d'État ukrainien a déclaré que ces drones de roquettes et d'autres innovations militaires sont essentiels pour l'Ukraine en raison des retards dans les décisions de certains de ses partenaires internationaux. "Aujourd'hui, le premier déploiement réussi de notre nouvelle arme a eu lieu", a-t-il déclaré, selon "The Kyiv Independent". "Une toute nouvelle classe de drone de roquettes ukrainien, Palianytsia".

06:55 Commandant d'Azov critique l'échange de prisonniers : aucun soldat d'Azov parmi les soldats libérés

Aucun soldat d'Azov n'a été inclus dans l'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine samedi, selon les rapports ukrainiens cités par "The Kyiv Independent" du commandant de régiment Denys Prokopenko. Le commandant du régiment Azov a critiqué l'échange de prisonniers récent et a exprimé sa déception que aucun des combattants d'Azov, qui ont été en captivité russe pendant plus de deux ans, n'ait été inclus.

06:14 Gouverneur : cinq morts dans une frappe ukrainienne sur la région frontalière russe de Belgorod

Cinq civils ont été tués et 12 blessés, dont quatre gravement, dans une frappe aérienne ukrainienne sur la région frontalière russe de Belgorod pendant la nuit, selon les autorités locales. Trois mineurs ont également été blessés, deux d'entre eux ont été hospitalisés, a déclaré le gouverneur Vyacheslav Gladkov. L'Ukraine a intensifié ses attaques sur le territoire russe et s'est étendue à la région de Kursk frontalière de Belgorod en début août. Belgorod est fréquemment cible d'attaques aériennes et de drones ukrainiens en réponse aux attaques depuis le côté russe.

05:47 Russie : civils tués par des obus ukrainiens

Cinq civils ont été tués et 12 blessés dans des tirs d'artillerie dans la ville de Rakitnoe dans le sud-ouest de la Russie, selon le gouverneur régional, Vyacheslav Gladkov, sur Telegram. Les rapports ne peuvent être vérifiés indépendamment et il n'y a pas de commentaires de l'Ukraine.

04:26 Ville de Sumy signale des impacts de roquettes et des blessures

La ville de Sumy est touchée par des roquettes, selon le poste administratif militaire régional. Deux impacts de roquettes ont été rapportés, entraînant la blessure de sept personnes, deux d'entre elles étant gravement blessées, a déclaré l'autorité. La Russie a attaqué l'infrastructure civile à Sumy samedi soir, a-t-elle déclaré.

03:35 Kharkiv : attaque de roquettes lancée sur deux villes

13:06 Le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Syniehubov, lance un avertissement : L'armée russe a lancé des attaques de roquettes sur les villes de Kharkiv et de Chuhuiv. Actuellement, une personne a été blessée. Une explosion importante est signalée à Kharkiv. Le maire de la ville, Ihor Terechow, partage sur Telegram qu'une explosion puissante a été entendue. Il appelle la population à la prudence. La source de l'explosion reste pour l'instant inconnue.

03:06 La défense aérienne ukrainienne signale des drones de combat

Au cours des petites heures, une alerte de défense aérienne est déclenchée dans les régions est et sud de l'Ukraine. Les forces aériennes ukrainiennes mettent en garde contre un essaim de drones de combat Shahed se déplaçant au-dessus de la mer Noire en direction de la région ukrainienne du sud de Mykolaiv. On s'attend à une augmentation des attaques russes autour du jour de l'indépendance de l'Ukraine, célébré samedi dernier. Cependant, une vague majeure d'attaques n'a pas encore eu lieu.

01:32 La Hongrie accuse Bruxelles d'entraver les fournitures de pétrole

La Hongrie soupçonne la Commission européenne d'être responsable de l'interruption des fournitures de pétrole russe. "L'affirmation de la Commission européenne selon laquelle elle ne va pas aider à assurer l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie signifie que (...) un ordre de Bruxelles a été envoyé à Kyiv pour créer des problèmes avec l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie", affirme le ministre des Affaires étrangères Péter Szijjártó. La Commission européenne ne fait d'abord aucun commentaire. En juin, l'Ukraine a ajouté le producteur de pétrole russe Lukoil à la liste des sanctions et a bloqué l'oléoduc Druzhba, qui traverse également le territoire ukrainien, ce qui a efficacement bloqué des fournisseurs clés comme la Hongrie et la Slovaquie.

22:12 Les troupes russes blessent quatre femmes lors d'une razzia à Kupiansk

Les forces russes ont pris pour cible le village de Novoosynove dans le district de Kupiansk de l'oblast de Kharkiv, blessant quatre femmes, a confirmé Oleh Syniehubov, chef de l'administration militaire de la région de Kharkiv. "Les agresseurs ont attaqué le village de Novoosynove dans le district de Kupiansk aux alentours de midi. Suite à l'attaque, une résidence privée a été ravagée par les flammes", a déclaré Syniehubov. Les personnes blessées ont été admises dans un établissement médical. Les investigations concernant les suites de l'attaque se poursuivent.

21:03 Le ministre britannique de la Défense : "L'Ukraine a constamment été l'underdog face aux forces et aux ressources considérablement plus importantes de la Russie" John Healey, ministre britannique de la Défense, a félicité l'Ukraine pour son jour de l'indépendance dans un article invité sur "European Pravda". "Hier, il y a 33 ans, l'Ukraine a déclaré son indépendance, promettant un avenir meilleur et plus prospère en tant que démocratie souveraine, libérée de la domination de la Russie soviétique", a déclaré Healey. Les Ukrainiens ont célébré leur jour de l'indépendance en temps de guerre. C'est une lutte existentielle pour rester une nation libre et indépendante face à l'invasion illégale de Poutine. "L'Ukraine a constamment été l'underdog face aux forces et aux ressources considérablement plus importantes de la Russie. Aujourd'hui, nous rendons hommage au peuple ukrainien", a écrit Healey. Ils continuent de se battre avec un courage inébranlable, à la fois les militaires et la population civile. Les Britanniques doivent garantir à leurs alliés ukrainiens qu'ils resteront à leurs côtés aussi longtemps que nécessaire. C'est pourquoi le Royaume-Uni lance aujourd'hui une campagne encourageant les gens de toute la

