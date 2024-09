- Acquisition illégale de l'or Kelt: trois individus de MV sont accusés

Il est affirmé que les criminels ont réussi à dérober le presque 4-kg de trésor celtique de Manching, exposé dans deux vitrines, en seulement dix minutes. Ces présumés coupables sont maintenant confrontés à un procès. Cela fait presque deux ans après le vol de haute voltige au musée celto-romain de Haute-Bavière, avec le parquet d'Ingolstadt inculpant quatre hommes âgés de 43 à 51 ans. Trois d'entre eux viennent de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, l'un servant de maître d'œuvre présumé.

Selon le parquet, ils ont été impliqués dans le cambriolage du musée en novembre 2022, en utilisant des outils de coupe lourds, et ont dérobé les reliques celtiques en or exposées. Cette information a été initialement rapportée par "Augsburger Allgemeine".

La majeure partie du trésor celte reste introuvable

La valeur estimée des 500 pièces volées est d'environ 1,5 million d'euros. Cette collection de pièces celtiques, découverte à Manching en 1999, était considérée comme la plus grande découverte d'or celte du siècle et était la pièce maîtresse du musée. À ce jour, la plupart de ce trésor datant de presque 2100 ans reste introuvable. Il semble que de nombreuses pièces précieuses et historiquement significatives aient été fondues. Les quatre hommes impliqués n'ont pas encore répondu aux accusations, selon le parquet.

L'acte d'accusation n'a pas encore été admis pour le procès principal. Un porte-parole du tribunal régional d'Ingolstadt a révélé qu'une date de procès n'avait pas encore été fixée. Cette affaire a été confiée à la première chambre criminelle sous la supervision du juge Konrad Kliegl, qui est également le vice-président du tribunal régional et gère actuellement un autre procès pour homicide. Il a été rapporté précédemment que le procès pourrait débuter le 21 janvier 2025, selon "Augsburger Allgemeine".

Des pièces historiquement importantes ont été fondues

Les suspects ont été arrêtés en juillet 2023 et ont été en détention depuis. Un habitant de Schwerin âgé de 47 ans est identifié comme le principal auteur.

Des fragments d'or ont été récupérés chez l'un des hommes. Selon le parquet, ces fragments d'or s'élevaient à environ 500 grammes du trésor de 3,74 kg. Une analyse de ces fragments a révélé qu'environ 70 anciennes pièces avaient été fondues dedans. Les pièces restantes sont toujours manquantes.

Pour éviter d'être détectés, les suspects sont accusés d'avoir sectionné les câbles optiques d'un nœud du réseau Telekom à Manching à l'aide de coupe-boulons et de pinces coupantes pour neutraliser le système d'alarme du musée. Cela a entraîné une interruption temporaire de la connexion internet et de la téléphonie dans plus de 13 000 ménages, tandis que 14 tours de téléphonie mobile sont tombées en panne.

Ensuite, les suspects - selon les allégations - ont attendu environ une heure pour voir si une alarme était déclenchée avant que deux d'entre eux ne forcent une porte latérale du musée avec des leviers. Les deux autres assuraient la sécurité à l'extérieur.

Des charges : 30 cambriolages supplémentaires

Le parquet accuse les suspects d'avoir commis 30 autres cambriolages graves, notamment des cambriolages de supermarchés, d'offices de licences, de fast-foods et de stations-service en Allemagne et en Autriche, entre 2014 et 2022.

Le butin total - y compris le trésor en or - est estimé à environ 2,2 millions d'euros. L'autorité de poursuite a demandé la saisie de tels biens chez les auteurs. Les offenses des années précédentes sont considérées comme prescrites, a confirmé un porte-parole.

À la suite de l'arrestation des hommes, plusieurs propriétés à Plate près de Schwerin ont été perquisitionnées. Les charges sont basées sur les preuves recueillies lors de ces perquisitions, notamment des traces d'ADN, des empreintes digitales, des marques d'outils, des informations de l'écoute téléphonique et de l'analyse des téléphones, des investigations financières et des témoignages de témoins.

Méthodologie professionnelle

Les présumés coupables ont opéré avec une grande précision, laissant peu de preuves, selon le parquet. Les accusés, armés de leviers, de meuleuses angulaires et d'autres outils, sont censés avoir saboté les armoires de distribution de télécommunications ou les bâtiments à Manching, et installé des brouilleurs pour entraver toute connexion radio.

Ils ont ensuite forcé l'entrée dans le lieu cible et ont percé - parfois pendant des heures - dans les coffres-forts et les distributeurs automatiques. D'autres complices assuraient la scène tout en maintenant le contact radio avec ceux à l'intérieur. During the crime, they donned dark full-body suits and black balaclavas.

Le trésor celtique a été volé au musée celto-romain d'Haute-Bavière, plus précisément à Manching. Despite the arrest and charges against four men, a significant portion of the nearly 2100-year-old treasure remains missing in Bavaria.

