- Achetez ces neuf articles quand vous les trouverez à prix réduit:

Avec l'inflation qui fait grimper les coûts des denrées alimentaires, il est judicieux de prévoir à l'avance et d'allouer judicieusement son argent. Établir un budget aide à surveiller les prix lors de vos achats. Par exemple, si vous travaillez avec un budget hebdomadaire, vous pouvez faire vos courses en gros pour les produits de base au début de la semaine. Ainsi, vous aurez une idée claire de l'argent qu'il vous reste pour les achats plaisir.

Le "New York Times" a partagé une liste d'articles à acheter lorsqu'ils sont en solde, et ces conseils s'appliquent également au marché allemand. Cependant, il est crucial de ne pas seulement acheter des articles en solde en gros, mais aussi de savoir comment les conserver. L'un des conseils les plus précieux est la congélation. Par exemple, vous pouvez congeler le beurre ou le fromage sans problème. Le fromage peut même être râpé et congelé pour une utilisation ultérieure. Pour plus de conseils, consultez la galerie de photos ci-dessous.

En intégrant les conseils du "New York Times", il est judicieux d'acheter des denrées alimentaires en solde comme le beurre et le fromage en gros, car ils peuvent être efficacement conservés par la congélation, garantissant leur qualité et prolongeant leur durée de vie. Lors de la planification de votre budget hebdomadaire, prenez en compte l'allocation de fonds pour l'achat de denrées alimentaires pendant les périodes de soldes, car cela peut considérablement réduire vos dépenses sur les produits essentiels.

