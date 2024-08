- Ache épargne un point à Lautner contre son ancien club.

Ironiquement, c'est l'ancien joueur Ragnar Ache qui a permis à 1. FC Kaiserslautern de marquer un point lors de son match contre son ancien club SpVgg Greuther Fürth. "C'est toujours une grande sensation de jouer contre une ancienne équipe", a déclaré Ache après le match nul 2:2 contre Fürth lors de la 2ème journée de la 2ème Bundesliga, en parlant à la chaîne de télévision Sky.

L'ailier de 26 ans est revenu dans l'équipe après des problèmes de tendon d'Achille, est entré en jeu et a marqué l'égalisation à la 84ème minute. "Au final, c'est important que j'ai joué les minutes et marqué un but", a expliqué Ache, qui a joué pour Fürth lors de la saison 2022/23.

Devant 41 623 spectateurs au Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern a été mené 0:2 grâce à un penalty de Julian Green (31ème minute) et un but de Noel Futkeu (38ème minute). Juste avant la mi-temps, Daniel Hanslik (45+1) a marqué l'égalisation, avant qu'Ache ne scelle le match nul mérité.

Après que les deux équipes se soient étudiées mutuellement au début, le match s'est accéléré à partir de la 20ème minute. "Après ça, on n'a pas eu le contrôle. Fürth était meilleur", a déclaré l'entraîneur de FCK Markus Anfang.

Avant le but de Green, le gardien de but des Diables Rouges Julian Krahl les a empêchés de prendre l'avantage plus tôt. "On réclamait le but", a critiqué Anfang. Au milieu d'une phase de pressing des Palatins, Futkeu a augmenté l'avance. Cependant, Kaiserslautern a réagi avec un but sur coup de pied arrêté avant la mi-temps.

Après la reprise, Kaiserslautern était la meilleure équipe. "Je pense que dans la deuxième mi-temps, on a joué pour un but", a déclaré Anfang. Le nouvel entraîneur de FCK a effectué des changements offensifs, en faisant entrer Ache entre autres - et s'est avéré avoir un bon coup d'œil.

Voici ce qu'Ache a déclaré lors de son interview d'après-match avec Sky : "C'était une sensation spéciale de marquer contre mon ancienne équipe, et je suis reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de contribuer au résultat de l'équipe."

Dans l'analyse d'après-match de l'équipe, il a été noté que "Le changement de tactique opéré pendant la deuxième mi-temps a considérablement amélioré les performances de Kaiserslautern et les a aidés à obtenir le match nul."

