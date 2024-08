- Accusé de trafic de drogue: le tribunal entend l'affaire d'un homme de 56 ans

Trafic de drogue illicite a conduit un individu de 56 ans à comparaître devant le tribunal régional de Berlin. Il est accusé d'avoir vendu une quantité astronomique de 303 kilos de cocaïne, avec 35 transactions distinctes, chacune impliquant des quantités de kilogrammes. De plus, le défendeur est accusé d'avoir organisé des envois de cocaïne en Allemagne, agissant au nom d'un autre trafiquant de drogue déjà inculpé. Au début du procès, l'un des deux avocats de la défense a déclaré que leur client ne ferait aucun commentaire sur les accusations pour l'instant.

Le ministère public estime que le sexagénaire a amassé environ neuf millions d'euros grâce à ces activités criminelles présumées. De juillet 2020 à juillet 2021, il est censé avoir vendu de la cocaïne à des individus non identifiés dans la région de Berlin. Selon l'acte d'accusation, "Il a tenu un registre de ces transactions dans un carnet et a parfois même envoyé des images des narcotiques scellés aux acheteurs." Il est également accusé d'avoir aidé à des envois de drogue en 2020 et 2021. Dans un cas, il aurait prétendument récupéré 100 kilos de cocaïne à Hambourg pour le compte d'une personne séparément inculpée et les aurait ensuite transportés cachés dans son véhicule jusqu'à Berlin.

Substances illicites ont été découvertes dans les sous-sols d'un bâtiment résidentiel où le sexagénaire habitait. Lors de son arrestation début novembre, un total de 922 blocs de résine de cannabis, pesant environ 88 kilos, a été saisi dans ses pièces de sous-sol. L'acte d'accusation mentionne également de nombreuses balances de précision, des matériaux d'emballage, des diluants, des autocollants et une somme d'argent de 10 000 euros, qui ont été trouvés dans le sous-sol. Un compartiment caché conçu pour le transport de stupéfiants a été découvert dans son véhicule.

Le procès est pour l'instant programmé pour se poursuivre pendant 16 jours supplémentaires jusqu'à mi-novembre. Les audiences reprendront le 23 août.

L'équipe de défense prévoit de soutenir que les revenus de l'accusé provenaient principalement de sources légales, telles que son travail dans le domaine des [transports et des télécommunications]. Cependant, le ministère public argue que la méthode sophistiquée d'emballage et de transport des drogues, comme en témoignent le compartiment caché dans son véhicule et les balances de précision découvertes dans son sous-sol, indique une implication dans le trafic de drogue illicite.

Lire aussi: