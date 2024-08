- Accusé de tentative de meurtre après un coup de couteau à Londres.

Après une agression au couteau impliquant une fille de 11 ans au centre de Londres, un homme de 32 ans a été inculpé de tentative de meurtre. Il comparaîtra devant un juge dans un tribunal londonien plus tard dans la journée, selon la police de la capitale britannique.

La fille a été grièvement blessée, mais pas dans un état critique, lors de l'attaque sur l'agité Leicester Square lundi. Contrairement aux premiers rapports, la mère de 34 ans de la fille n'a pas été blessée. "Il a été confirmé ultérieurement que le sang des blessures de la fille avait été confondu avec les siennes", a déclaré la police.

L'agresseur présumé ne connaît pas la fille ni sa mère. Les autorités ne pensent pas que l'attaque était liée au terrorisme.

L'incident sur la place centrale, près de nombreux sites touristiques, théâtres et magasins, a causé un émoi. Les dernières semaines ont été marquées par des émeutes d'extrême droite dans de nombreuses villes britanniques, avec des manifestants accusant les autorités de mentir sur l'identité d'un agresseur au couteau qui a tué trois filles et en a blessé plusieurs autres dans la ville du nord-ouest de l'Angleterre de Southport. Les rumeurs sur les réseaux sociaux suggéraient que le suspect était un migrant musulman. Un adolescent de 17 ans, né au Royaume-Uni chez des parents rwandais, est le principal suspect.

