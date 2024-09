au milieu de la propagation mondiale du virus COVID-19 - Accusé de discrimination en matière de commissions?

Accusations Against Previous Company Leader for Alleged Unwarranted Commission Payment

L'ancien directeur d'une entreprise de la région du Haut-Palatinat fait face à des accusations pour avoir prétendument conclu un arrangement financier inutile, principalement au bénéfice de son compagnon. Le quinquagénaire est suspecté d'avoir conclu un accord rétroactif pour une commission d'environ 230 000 euros pour la livraison de 10 millions de masques chirurgicaux au Bureau de la Santé et de la Sécurité Alimentaire. Cependant, le procureur soutient que la commande aurait été passée sans intervention supplémentaire en raison d'un contrat de masques existant.

Ancien PDG et Partenaire dans le Collimateur pour Parjure

Une partie importante du paiement est censée avoir été dirigée vers le partenaire de l'ancien PDG. Par conséquent, l'ancien PDG est poursuivi pour détournement de fonds, tandis que l'homme et son compagnon sont chacun accusés de complicité. De plus, l'ancien PDG et l'autre défendeur sont accusés d'avoir fourni de faux témoignages sous serment devant le Comité d'enquête sur les masques du Parlement de Bavière à l'automne 2022. Après la fin du travail du comité, la police et le procureur ont commencé à enquêter sur le trio en décembre 2022.

Les Suspects Nient les Allégations

Les trois individus visés par l'enquête ont nié les accusations, la présomption d'innocence s'appliquant jusqu'à un verdict final. S'ils sont reconnus coupables, les fonds de la commission pourraient être récupérés. Pour s'assurer de cela, les enquêteurs ont prétendument saisi des actifs pertinents, selon leur propre compte. La Cour régionale de Regensburg déterminera maintenant si l'affaire sera renvoyée devant un tribunal.

