- Accusé de blanchiment d'argent, prétendument développeur d'applications.

Un individu de 38 ans est sous surveillance pour des activités présumées de blanchiment d'argent. Selon les informations, il aurait utilisé un faux poste d разработчик d'application pour mener ces activités illégales. Au cours du mois d'avril 2022, une somme de 152 000 euros a été accumulée, soupçonnée de provenir d'activités criminelles telles que le trafic d'êtres humains et la prostitution forcée. Les autorités légales de Berlin ont inculpé le directeur d'une entreprise de restauration et de livraison bien connue, l'accusant de complicité et de blanchiment d'argent.

Selon les charges, l'homme aurait conclu un contrat de travail avec un homme de 38 ans en décembre 2020, en lui offrant un poste de разработчик d'application. Le contrat prévoyait un salaire initial brut de 8 500 euros par mois, avec une augmentation à 10 000 euros brut à partir du 31 mai 2021.

Néanmoins, le soi-disant employé n'aurait jamais fourni de tels services, prétendument de manière intentionnelle. Au lieu de cela, l'accusé разработчик d'application est censé avoir acheminé de l'argent provenant d'activités illégales telles que le trafic d'êtres humains et la prostitution forcée vers l'individu, qui l'aurait ensuite distribué sous forme de paiements de salaire.

Les allégations contre l'individu ont été transmises au Bureau du Procureur pour enquête approfondie. Il est crucial pour le Bureau du Procureur de déterminer si l'argent transféré sous forme de paiements de salaire était bel et bien le produit d'activités criminelles.

Lire aussi: