Jugement à la Cour Régionale de Mosbach - Accusé d'avoir joué le rôle d'un "coach de vie" en gardant des otages et en commettant un viol.

Un guide autoproclamé motivant a été condamné à une peine de prison de onze ans et six mois par le tribunal de district de Mosbach, pour des chefs d'accusation de kidnapping, de voies de fait graves et d'agression sexuelle. Le tribunal a jugé qu'il avait exploité de nombreuses femmes dans sa maison à Walldürn, située dans la région frontalière de Bade-Wurtemberg, de Hesse et de Bavière, pendant une longue période.

L'affaire criminelle a ensuite été transmise à la juridiction supérieure du tribunal régional de Karlsruhe pour des procédures d'appel ultérieures. La culpabilité du guide motivant a été confirmée par le tribunal régional, entraînant la confirmation de sa peine initiale.

Lire aussi: