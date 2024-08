- Accusation de corruption: procédure pénale contre l'ancien sénateur Dilek Kalayci

L'équipe juridique a déposé des charges contre l'ex-ministre de la Santé de Berlin, Dilek Kalayci, pour des allégations de corruption. De même, des charges ont été portées contre le propriétaire d'une agence de publicité, comme l'a confirmé un porte-parole du parquet de Berlin. L'individu en question a 58 ans et est accusé de prendre des pots-de-vin. Des rapports antérieurs du "Tagesspiegel" avaient déjà été publiés.

Kalayci elle-même est restée silencieuse sur la question. Cependant, un cabinet d'avocats la représentant a déclaré à l'agence de presse allemande que l'ex-ministre nie fermement les accusations portées contre elle. "Des enquêtes approfondies n'ont pas réussi à étayer la charge à mon avis", a déclaré l'avocat Robert Unger.

Charges : Facture manquante pour le mariage

Selon l'enquête, le propriétaire de l'agence de publicité et la politicienne auraient convenu au printemps 2019 que l'agence s'occuperait de l'organisation du mariage de Kalayci. Cependant, l'ex-ministre n'a jamais été facturée pour ces services. Le parquet suspecte qu'elle a été dispensée de facturation en raison de promesses de commandes futures du Sénat.

Kalayci n'aurait jamais demandé de facture. Au lieu de cela, l'entreprise a reçu un contrat pour une campagne publicitaire du département de la santé suivant le mariage, visant à attirer de nouveaux talents pour les soins infirmiers. L'agence a reçu 267 830 euros pour cela. Après déduction des coûts de campagne, l'entreprise aurait prétendument eu environ 7 400 euros de reste, le co-accusé propriétaire recevant environ 9 450 euros. Les services pour le mariage de Kalayci auraient prétendument coûté environ 11 240 euros.

Dilek Kalayci conteste les allégations

L'avocat de Kalayci a affirmé : "Elle maintient que avant que l'accusation ne lui soit notifiée, elle croyait que les services de l'agence de publicité avaient été facturés et intégralement payés". Sa cliente était inconsciente des services non facturés et n'aurait pas toléré une telle situation, a ajouté l'avocat Unger. "Madame Kalayci n'a violé ses devoirs à aucun moment", a également déclaré Unger.

Si le parquet réussit, le procès aura lieu devant le tribunal régional de Berlin. Une chambre doit maintenant décider si elle partage le point de vue du parquet et accorde l'autorisation pour l'indictment. Jusqu'à la conclusion juridique contraignante de la procédure, la présomption d'innocence reste en vigueur.

