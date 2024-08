- Accusation de collaboration criminelle conduit à des arrestations à Leipzig

Il est soupçonné que ces individus de Leipzig et de Berlin ont été impliqués dans des activités financières illicites, utilisant prétendument leurs fonds pour rémunérer des contrebandiers. Suite à des perquisitions dans les deux villes, trois personnes sont désormais en détention, accusées d'avoir créé une organisation criminelle et d'avoir abusé des réglementations financières, selon le parquet de Dresde.

Actuellement, les investigations du parquet et de l'Inspection fédérale de police pour la lutte contre le crime à Halle (Saale) se concentrent sur neuf hommes âgés de 17 à 49 ans. Ils sont soupçonnés d'avoir géré un réseau de banques Hawala illégal.

Le terme "Hawala" provient de l'arabe "transfert". Ce système permet de déplacer de l'argent hors du cadre des procédures bancaires standard, contre une commission. Bien que cette technique puisse être utilisée à des fins légitimes, elle sert également d'outil pour les criminels afin de masquer la source des fonds.

Des données ont été obtenues lors des perquisitions à Berlin et Leipzig.

Les soupçons initiaux proviennent d'enquêtes sur un cas distinct concernant le trafic organisé et commercial de personnes étrangères. Il est également suspecté que ce système Hawala a été utilisé pour payer les frais de contrebande.

Un mercredi, plusieurs appartements, un commerce et un terrain à Leipzig, ainsi qu'un appartement à Berlin ont été fouillés. De grandes quantités de preuves, telles que des documents commerciaux, des appareils mobiles, des supports numériques et de l'argent ont été saisies. Outre 166 officiers de police, un chien de pistage d'argent et un chien de pistage de supports de données ont été déployés lors de l'opération.

Le montant exact d'argent transféré fait toujours l'objet d'investigations en cours. Les premières constatations suggèrent qu'environ 1,4 million d'euros ont peut-être été transférés illégalement.

Les investigations à Halle (Saale) ont également suivi l'implication de ces neuf individus à Dresde, car ils sont soupçonnés d'avoir étendu leur réseau de banques Hawala illégales à la ville.

Les preuves saisies lors des perquisitions à Leipzig et Berlin fournissent des informations sur l'ampleur de leurs opérations, indiquant potentiellement des transactions financières à Dresde également.

