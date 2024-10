Accusation d'agression sexuelle portée contre le musicien Garth Brooks

Célèbre Chanteur de Country Garth Brooks Accusé d'Agression par une Ancienne Employée; Nier les Allégations, Porte Plainte

Le chanteur de musique country Garth Brooks est au centre de l'attention pour des allégations d'agression sexuelle contre une ancienne employée, qui a travaillé comme maquilleuse et coiffeuse pour lui pendant plusieurs années. Un procès a été déposé jeudi au tribunal supérieur de Los Angeles, la plaignante restant anonyme, sous le nom de "Jane Doe", pour protéger sa vie privée. La plaignante affirme que l'incident abusif a eu lieu en 2019 dans un hôtel de Los Angeles. Selon le média britannique Sky News, Jane Doe a voyagé à Los Angeles avec Brooks sur son jet privé et a affirmé qu'il avait réservé une suite où elle aurait été agressée, et où elle était censée coiffer et maquiller Brooks par la suite.

L'avocat Douglas H. Wigdor a salué son client pour son courage d'intenter un procès contre la star de la musique.

La Réponse de Brooks : "Des Allégations Infondées"

Avant le procès, Brooks a déposé une plainte contre la plaignante résidant au Mississippi en septembre. Selon la plainte, Brooks accuse la plaignante de tentative d'extorsion et de diffamation, affirmant qu'elle a demandé des millions de dollars pour ne pas intenter de procès.

Jeudi soir, Brooks a publié un communiqué à People magazine, niant toutes les allégations. "Depuis deux mois, j'ai fait face à une série de menaces, de faussetés et d'histoires déconcertantes sur mon avenir si je ne payais pas des millions pour rester silencieux", a déclaré Brooks. "Cela m'a donné l'impression d'être sous la menace d'une arme."

Il a refusé de reconnaître sa culpabilité. "Quel que soit le montant, payer de l'argent pour se taire équivaut à admettre des actes horribles qu'aucun être humain ne devrait infliger à un autre", a poursuivi son communiqué. "Nous avons déposé une plainte contre elle il y a presque un mois pour lutter contre l'extorsion et la diffamation. Dans la plainte, nous avons choisi de rester anonymes pour protéger les familles des deux côtés." Brooks n'est connu que sous le nom de "John Doe" dans la plainte.

