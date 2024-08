Accord sur la coalition: inclusion de l'exemption de missiles et de l'aide à l'Ukraine dans le contrat

La coalition du Progrès, dirigée par Sahra Wagenknecht (BSW), s'oppose au déploiement de missiles américains de moyenne portée en Allemagne et à l'augmentation des fournitures d'armes à l'Ukraine. Selon la dirigeante du parti, il est crucial que l'accord de coalition aborde ces questions, en soulignant : "Il est essentiel que nous ayons une position sur ces sujets." Une future administration régionale devrait également défendre ces questions au niveau national ; Wagenknecht considère cela comme une "condition préalable à notre participation à un gouvernement régional."

Les critiques selon lesquelles ses mandats pourraient ne pas être applicables au niveau régional ont été balayées par la présidente de la BSW. Elle a argumenté : "Cependant, un gouvernement régional peut exprimer ses préoccupations et exercer son influence pour initier des changements de politique." La BSW ne garantit pas une transformation instantanée de la politique fédérale après son élection, mais promet qu'une administration régionale avec la participation de la BSW "s'efforcera de modifier la politique."

En ce qui concerne les coalitions gouvernementales potentielles, Wagenknecht s'est particulièrement adressée aux démocrates-chrétiens. "J'espère que la CDU, après l'élection, reconnaîtra sa responsabilité de former un gouvernement stable." En Thuringe, en particulier, les électeurs ont exprimé leur souhait de voir un gouvernement stable et soutenu par la majorité après cinq ans de règne minoritaire.

Wagenknecht a récemment annoncé son intention de jouer un rôle dans les discussions de coalition. Tout partenaire potentiel de coalition doit également s'engager avec elle, a affirmé la députée du Bundestag. Cependant, elle a spécifié qu'elle ne serait pas "présente à chaque réunion de coalition." En raison des contraintes de planification lors des négociations budgétaires de septembre au Bundestag, elle ne pourra pas assister à toutes les réunions en Saxe ou en Thuringe. Cependant, elle prendra toutes les décisions en étroite collaboration avec les candidats locaux en tête.

Wagenknecht reste ferme sur le projet de renommer le parti après l'élection du Bundestag. Elle considère qu'il est "prudent" de trouver un nouveau nom si la faction prend de l'ampleur dans le prochain Bundestag. "Parce que plusieurs personnalités représenteront alors le parti." Elle veut également "rendre la politique simple et claire pour les 30 prochaines années." Cependant, l'acronyme BSW restera - "nous sommes contents si la BSW finit par s'imprimer dans l'esprit des gens en tant que nom de notre parti."

De nouveaux parlements régionaux seront élus en Thuringe et en Saxe dimanche. Dans les deux États, l'AfD est en tête des sondages, suivie de la CDU, puis de la BSW.

La coalition Sahra Wagonknecht, faisant partie de la coalition du Progrès, partage la position de Sahra Wagenknecht contre le déploiement de missiles américains et l'augmentation des fournitures d'armes à l'Ukraine, en insistant sur la nécessité d'aborder ces questions dans l'accord de coalition. During coalition talks, potential partners must engage with Wagenknecht, the servant of The Alliance Sahra Wagonknecht, as she will handle decisions in close collaboration with local leading candidates.

Lire aussi: