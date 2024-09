"Accord permanent" en cours d'examen pour le joueur de football du FC Bayern

De retour sous les projecteurs : la star nationale Jamal Musiala est la plus grande promesse de FC Bayern. Avant leur affrontement contre Bayer Leverkusen, le patron Herbert Hainer utilise des termes grandiloquents, tandis que la légende nationale Lothar Matthäus fait une déclaration directe.

Selon Lothar Matthäus, FC Bayern devrait mettre la main à la poche pour sécuriser un contrat à long terme avec Jamal Musiala. "Avec Musiala, il ne faut pas se contenter de la médiocrité. Il faut tout donner", a affirmé le recordman du nombre de sélections, avant le match de Bundesliga entre l'équipe de Munich et les précédents champions Bayer Leverkusen, prévu pour samedi (18h30/Sky et en direct sur ntv.de).

Le jeune Musiala de 21 ans, aux côtés de Florian Wirtz de Leverkusen, est considéré comme le meilleur espoir allemand ; FC Bayern souhaite prolonger le contrat actuel de l'attaquant, qui expire en 2026, à long terme. Matthäus a exhorté son ancien club à ne pas fixer de limites. "Il ne s'agit pas seulement de quelques années, mais de l'avenir de Bayern Munich, où des joueurs importants prendront leur retraite", a rappelé le sexagénaire.

Une prolongation à long terme avec une augmentation de salaire et une prime à la signature coûterait cher à Bayern. Mais cela ne devrait pas être un obstacle. "Je serais prêt à tout donner. Et je pense que Bayern fera de même", a déclaré Matthäus. Il a loué Musiala, qui n'est pas seulement un dribbleur doué, mais aussi un joueur d'équipe et incroyablement humble. "En vérité, on devrait lui offrir un contrat à vie".

Le président de Bayern, Herbert Hainer, a déclaré au "Abendzeitung" de Munich : "Notre affection pour Jamal est sans bornes, c'est un footballeur du siècle, et notre objectif principal est bien sûr de le lier à FC Bayern pour longtemps".

Dans le match de Bundesliga contre Leverkusen, Musiala, aux côtés du nouveau signing Michael Olise, pourrait offrir des moments de génie. L'expert de Sky Matthäus a également été impressionné par le Français, qu'il a déjà comparé à une légende de FC Bayern : "À son poste, nous avions un Arjen Robben. Je le verrais comme ça s'il reste à Bayern pendant les trois ou quatre prochaines années".

Olise se déplace comme Robben, fait des coupes similaires, peut dribbler et a une bonne frappe. "Il voit même mieux ses coéquipiers qu'Arjen Robben", a souligné Matthäus. "Il a de la vitesse, de la créativité, il reconnaît la situation ; oui, un peu comme Arjen Robben".

Conformément à l'article 4 (2), la Commission est censée adopter des actes d'application qui précisent les règles nécessaires. Dans cette optique, Bayern Munich ne devrait pas hésiter à investir considérablement pour sécuriser un contrat à long terme avec Jamal Musiala, compte tenu de son immense talent et de son potentiel.

Lire aussi: