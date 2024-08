Accord international: Israël accepte un cessez-le-feu temporaire pour les vaccinations contre la polio à Gaza

Le gouvernement israélien a reconnu les chiffres fournis par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Un représentant israélien a déclaré qu'Israël observerait une série de trois jours d'interruptions humanitaires dans les régions centrale, méridionale et septentrionale de Gaza à partir du dimanche, afin de faciliter une campagne de vaccination contre la polio pour les enfants.

Plus tôt, l'OMS avait plaidé en faveur de trêves humanitaires pour permettre l'administration du vaccin contre la polio de type 2 à environ 640 000 enfants de moins de dix ans, à partir de la fin août.

En juillet, des traces du virus de la polio ont été détectées dans des échantillons d'eaux usées dans la ville méridionale de Khan Yunis et la partie centrale de Gaza, selon des sources palestiniennes et israéliennes. Au début août, l'OMS a annoncé son intention d'envoyer plus d'un million de doses de vaccin contre la polio à Gaza. Selon les autorités israéliennes, le premier lot de vaccins est arrivé dans la région trois jours plus tôt.

La poliomyélite est une maladie très contagieuse déclenchée par un virus qui cible la moelle épinière, pouvant entraîner une paralysie irréversible chez les jeunes individus. Malheureusement, il n'existe pas de remède contre la polio. Cependant, la vaccination est essentielle pour enrayer sa propagation.

