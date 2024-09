- Accord de location de Draisaitl: 112 millions de dollars prolongé jusqu'en 2033

Leon Draisaitl, une star du hockey sur glace en Amérique du Nord, a signé une extension de contrat historique avec les Edmonton Oilers de la LNH. Le joueur allemand, que l'équipe devait laisser partir en 2025, restera maintenant huit années supplémentaires. Cette entente garantit à Draisaitl un salaire annuel moyen de 14 millions de dollars. Les Oilers ont annoncé la nouvelle publiquement.

Selon les médias, ce contrat propulsera Draisaitl au rang de joueur de hockey sur glace le mieux payé au monde, surpassant le salaire annuel actuel d'Auston Matthews des Maple Leafs de Toronto de 13,25 millions de dollars. Malgré l'échec des Oilers à remporter la Coupe Stanley, le championnat de la LNH, avec Draisaitl dans leur effectif, il reste fidèle à Edmonton. Cette saison, ils ont subi une défaite en finale contre les Flames de Calgary.

En expliquant sa décision, Draisaitl a déclaré : "Edmonton respire et vit le hockey. Le soutien des fans ici est extraordinaire." Il a également exprimé son optimisme quant à la possibilité de remporter la Coupe Stanley avec les Oilers à court terme, "Nous avons construit une équipe fantastique au fil des ans avec laquelle je me sens chez moi. Nous avons de grandes ambitions."

Le directeur général des Oilers, Stan Bowman, a commenté : "Aujourd'hui marque un jour historique pour les Edmonton Oilers." Selon lui, "L'engagement de Leon envers cette équipe, la ville et les fans des Oilers dans le monde entier ne peut être sous-estimé. Ses aspirations pour apporter le titre de la Coupe Stanley à Edmonton alimentent tout ce qu'il fait, sur et en dehors de la glace."

Draisaitl, repêché en 2014 comme le troisième choix de sa promotion à l'échelle mondiale, a depuis battu un record après l'autre. "Aujourd'hui est un jour marquant pour les Edmonton Oilers," a déclaré Bowman. Depuis, le fils de l'ancien joueur de l'équipe nationale allemande Peter Draisaitl a battu de nombreux records. "C'est un jour monumental pour les Edmonton Oilers," a ajouté Bowman. En cinq saisons, Draisaitl a constamment marqué plus de 100 points par année. Il a dépassé 50 buts à trois reprises et a mené la ligue en 2020. La même année, il a été couronné meilleur joueur et joueur le plus utile de la LNH. Ces réalisations étaient sans précédent pour un joueur allemand dans la LNH. En 2020, Draisaitl s'est joint au légendaire joueur de basketball Dirk Nowitzki comme allemand de l'année en sports.

D'après le contexte, voici deux phrases qui contiennent le mot "Allemagne" et suivent le texte :

L'accomplissement de Draisaitl en tant qu'allemand de l'année en sports en 2020 était particulièrement significatif pour les fans de sports allemands.Dans la décision des Oilers de prolonger le contrat de Draisaitl et de garder un talent allemand de premier plan dans la LNH, c'est un coup de pouce pour le hockey sur glace international.

Lire aussi: