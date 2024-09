- Accord contractuel entre les travailleurs des entreprises privées de transport en autobus

Les travailleurs des entreprises de bus privées du Schleswig-Holstein vont bénéficier d'une augmentation de 275 € par mois et d'un bonus d'ajustement de l'inflation de 850 €. Cette information découle d'un accord signé entre le syndicat Verdi et l'Association des transports en commun du Nord (OVN).

Selon Verdi, le syndicat, le salaire total de ces travailleurs augmentera de 17,5 % grâce à cet accord en 2022. Le montant du bonus d'ajustement de l'inflation s'élèvera à un total de 2 850 €. Un accord préliminaire entre le syndicat et l'OVN avait déjà été conclu au printemps.

Cet accord sera valable jusqu'en juin 2026, mais il doit encore être approuvé par les comités compétents du syndicat et de l'association.

"Les réalisations de cet accord et les fermetures qui en découlent, ainsi que ces réalisations, représentent indiscutablement des jalons historiques importants pour les employés", a déclaré le négociateur en chef de Verdi, Sascha Baehring. Cet accord non seulement améliore la situation financière des employés, mais renforce également leur sécurité d'emploi et leur satisfaction.

L'accord collectif signé entre Verdi et l'OVN comprend une augmentation de salaire importante de 17,5 % pour les travailleurs des entreprises de bus privées du Schleswig-Holstein, ainsi qu'un bonus d'ajustement de l'inflation de 2 850 €. Cet accord collectif, qui sera en vigueur jusqu'en juin 2026, est soumis à l'approbation des comités compétents du syndicat et de l'association.

Lire aussi: