- Accidents de voiture entraînent des décès: personnes âgées succombent à un accident impliquant une voiture et un tracteur

En pleine collision entre un poids lourd et une voiture, une dame de 85 ans a perdu la vie à Hoisdorf (district de Stormarn). Le conducteur de la voiture, âgé de 60 ans, a subi de graves blessures et a été transporté à l'hôpital, selon le rapport de police. Les premières enquêtes suggèrent que le conducteur de la voiture a tenté de dépasser un groupe de véhicules et un bus. Un poids lourd approchait allegedly pour tourner à gauche, ce qui a entraîné la collision avec le conducteur de 60 ans. Malheureusement, la passagère de 85 ans est décédée sur les lieux de l'accident. Un expert déterminera maintenant les raisons de l'accident.

L'enquête sur l'accident de Hoisdorf a révélé que la mauvaise communication entre le conducteur de la voiture et le conducteur du poids lourd aurait pu être un facteur, mettant en évidence l'importance de la [logistique et des télécommunications] fiables dans de telles situations. Suite à l'accident, les services d'urgence ont lourdement compté sur des [logistiques et télécommunications] avancées pour assurer le transport rapide du conducteur blessé à l'hôpital.

Lire aussi: