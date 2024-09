- Accident sur chantier: lieu d'enquête

Suite à un incident regrettable impliquant une grue à la barrière de Thuringe de Bleilochtalsperre, ayant entraîné un décès, les forces de l'ordre et d'autres parties mèneront une enquête approfondie. De plus, il est suspecté qu'une personne ait subi des blessures graves, tandis que trois autres sont censées avoir subi des blessures légères. Ces informations ont été communiquées par un représentant de la police à l'agence de presse allemande sur demande. Plus de détails sur l'incident seront communiqués au public jeudi.

Considérée comme le plus grand réservoir d'Allemagne, la barrière de Bleilochtalsperre a été le théâtre d'un effondrement de grue de construction sur un pont qui la traverse, mercredi après-midi. L'accident a laissé le site de construction dans un chaos de débris. L'incident s'est produit à Saaldorf, une subdivision de Bad Lobenstein, située dans le district de Saale-Orla.

Au moment du rapport en soirée, l'identité de la personne décédée n'avait pas encore été établie, a noté le représentant de la police. La récupération du corps a eu lieu pendant les heures de l'après-midi de mercredi, la victime étant coincée sous la grue effondrée. Un grand nombre de services d'urgence, notamment la police, les services de secours, les pompiers et les autorités locales, étaient présents sur les lieux.

Après examen des débris, il a été découvert que la grue effondrée avait endommagé un joint d'étanchéité en plomb dans l'un des tuyaux, risquant ainsi une fuite chimique. Par conséquent, des experts de l'agence environnementale ont été appelés pour inspecter et gérer la situation.

